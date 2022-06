Les électeurs des Pyrénées-Orientales étaient appelés aux urnes ce dimanche 19 juin pour le second tour des élections législatives 2022. Découvrez les résultats dans les quatre circonscriptions du département et qui sont les député(e)s qui obtiennent un mandat de cinq ans à l’Assemblée nationale.

Législatives : découvrez les résultats du second tour dans les Pyrénées-Orientales

Les électeurs devaient départager ce dimanche 19 juin les candidats dans les quatre circonscriptions des Pyrénées-Orientales à l’occasion du second tour des élections législatives. Dans le département, aucun candidat n’est parvenu à être élu député dès le premier tour de scrutin le 12 juin.

Grâce à nos modules de recherche, retrouvez les résultats dans votre circonscription ainsi que dans votre commune, et découvrez qui siègera ces cinq prochaines années à l’Assemblée nationale.

Les résultats du 2nd tour

1re circonscription : Mme Sophie BLANC (RN) élue avec 53,87% des voix.

2e circonscription : Mme Anaïs SABATINI (RN ) élue avec 61,23% des voix

3e circonscription : Mme Sandrine DOGOR-SUCH (RN ) élue avec 54,11% des voix

4e circonscription : Mme Michèle MARTINEZ (RN) élue avec 56,28% des voix

Les résultats s’affichent au fur et à mesure de leur validation par le ministère de l’Intérieur. Tapez le nom de votre commune dans le module ci-dessous pour connaître le résultat de ce premier tour des législatives chez vous.

Retrouvez dans le module ci-dessous le résultat de ce second tour des législatives dans les circonscriptions du département.

Rappel des règles du scrutin

Pour être élu député au second tour des élections législatives, la majorité relative des suffrages est suffisante, autrement dit, il suffit d’obtenir le plus grand nombre de voix par rapport à ses concurrents pour être élu. Le candidat le plus âgé est élu en cas d’égalité de suffrages.