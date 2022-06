Législatives : découvrez les résultats du second tour près de chez vous

Près de 49 millions de Français étaient appelés à se rendre aux urnes ce dimanche pour le second tour des élections législatives. Selon une estimation Ipsos/Sopra Steria pour Radio France, France Télévisions, France24/RFI/MCD et LCP Assemblée Nationale, l'abstention devrait atteindre 54%, son deuxième plus haut niveau pour ce scrutin, en hausse de plus d'un point par rapport au premier tour (52,49%). En 2017, l'abstention au second tour était de 57,36%.

