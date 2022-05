Législatives : dernière ligne droite pour vous inscrire sur les listes électorales

Si vous souhaitez voter aux prochaines élections législatives mais que vous n'êtes pas inscrit sur les listes électorales, vous avez jusqu'au 4 mai pour le faire en ligne et jusqu'au 6 mai en mairie. Mode d'emploi.

Vous souhaitez voter aux prochaines élections législatives (12-19 juin) mais vous n'êtes toujours pas inscrit sur les listes électorales ? Pas de panique, il vous reste encore un peu de temps pour le faire mais il ne faut pas tarder non plus. Pour vous inscrire en ligne, vous devez le faire avant le 4 mai minuit, et jusqu'au 6 mai avec le formulaire papier.

Qui doit s'inscrire sur les listes électorales ?

Désormais, les jeunes sont automatiquement inscrits à leur majorité. C'est le cas également des personnes devenues françaises après 2018. Idem si l'anniversaire de vos 18 ans tombe entre le 7 mai et le 11 juin, vous pourrez alors voter lors des deux tours des législatives. Si votre anniversaire a lieu entre le 12 et le 18 juin, vous pourrez voter uniquement pour le second tour (19 juin).

L'inscription sur les listes électorales concerne donc principalement les personnes ayant changé de domicile. Si vous avez déménagé, vous devez vous réinscrire auprès de la mairie de votre nouveau domicile ou déclarer votre nouvelle adresse en cas de déménagement dans la même commune, précise le ministère de l'Intérieur. Vous avez jusqu'au 6 mai pour le faire.

Comment faire ?

Une pièce d'identité et un justificatif de domicile sont exigés. Les demandes d'inscription sur les listes électorales peuvent être déposées, au choix :

Par internet, en utilisant le téléservice proposé par service-public.fr https://www.demarches.interieur.gouv.fr

Personnellement, en se rendant en mairie ou au consulat avec les pièces exigées

Par un tiers dûment mandaté en mairie avec les pièces exigées

Par courrier, en joignant le formulaire Cerfa n°12669*02 et les pièces exigées https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_12669.do en faisant en sorte que la mairie ou le consulat la reçoive le 4 mars au plus tard (la date de réception faisant foi)

Pour voter à l'étranger, vous pouvez vous inscrire en ligne (via le registre des Français) ou en vous rendant au consulat. Vous pouvez également vérifier si vous êtes bien inscrit sur les listes électorales - et dans quel bureau de vote il faudra vous rendre - sur le site de l’administration. Si vous êtes dans une situation particulière (jeune de 18 ans, déménagement, acquisition de la nationalité française, droit de vote recouvré), vous bénéficiez de délais supplémentaires (en France et à l'étranger).