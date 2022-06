Législatives : "Des espoirs de victoire dans au moins 4 circonscriptions en Isère", juge Thibaud Pikorki (PS)

La Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes) talonne la majorité présidentielle, Ensemble !, au premier tour des élections législatives, dimanche 12 juin. Et en Isère, elle met en difficulté la majorité dans plusieurs circonscriptions. A la grande satisfaction de Thibaud Pikorki (PS).

L'union de la gauche se qualifie pour le second tour des élections législatives dans six circonscriptions en Isère et arrive même en tête dans cinq d'entre elles. La démonstration, s'il en fallait, de la réussite de la stratégie d'union au sein de la Nupes, estime le secrétaire fédéral du Parti socialiste en Isère Thibaud Pikorki, invité de France Bleu Isère ce lundi 13 juin, au lendemain des résultats.

France Bleu Isère : Vous estimez que la stratégie de l'union de la gauche a fonctionné en Isère ?

Thibaud Pikorki : Oui elle a fonctionné avec une qualification dans six circonscriptions sur dix. Après, l'abstention est encore très élevée. Le Rassemblement national s'enracine, notamment dans le nord Isère avec une qualification dans quatre circonscriptions. Je crois qu'ils arrivent même en tête aussi dans deux circonscriptions en Isère. Ça doit être encore une alerte pour nous, pour tous les républicains et les humanistes, les gens de gauche comme moi. Ces résultats me heurtent quand même.

Projetons-nous sur la semaine à venir. Ciblez-vous certaines certaines circonscriptions plus gagnables que d'autres ?

Globalement - et c'est mon appel au niveau national comme en Isère - il faut qu'il y ait vraiment un rassemblement autour des candidatures de gauche. Les choses sont assez claires aujourd'hui. Il y a un pôle de droite, un bloc libéral incarné par le président de la République et les Macronistes, et puis une offre à gauche pour des lendemains plus heureux. Donc, que ce soit en Isère ou ailleurs en France, j'appelle à un rassemblement et une remobilisation, notamment des jeunes qui sont peu allés voter hier donc, pour faire que la gauche soit la mieux représentée possible à l'Assemblée, y compris en Isère. Oui il y a des espoirs de victoire, dans au moins quatre circonscriptions sur dix.

Et vous avez une satisfaction particulière, j'imagine sur la 4e circonscription (Vercors, Matheysine, Oisans) ? Avec la députée sortante PS Marie-Noëlle Baptiste, qui arrive confortablement devant Fanny Lacroix (Ensemble !)

Exactement. Je pense que c'est une juste reconnaissance de son ancrage et du boulot qu'elle fait maintenant depuis des années, avec plus de 42 % des voix. J'espère qu'elle transformera l'essai au second tour. Mais je ne m'inquiète pas tellement. C'est une candidate ancrée dans son territoire, proche du quotidien des habitants. Et Marie-Noëlle a prouvé, s'il le fallait, qu'elle avait réussi son dernier mandat et qu'elle sait parler au plus grand nombre dans sa circonscription.

Il y a des adversaires qui vous placent dans l'extrême-gauche depuis hier soir dans leur discours. N'est-ce pas inconfortable pour vous, pour le PS, d'avoir cette étiquette sur le dos ?

Non, moi, ça me convient pas. Après, ce qui ne me convient pas non plus, c'est le discours du gouvernement et de la majorité présidentielle, qui depuis hier soir renvoient dos à dos le Rassemblement national et la gauche. Je pense qu'ils ont oublié qui s'est mobilisé pour faire élire le président de la République face à l'extrême-droite il y a à peine un mois et demi. Mais ça veut dire beaucoup aussi du manque de boussole, de la panique générale au niveau de la "Macronie". Et franchement, les discours qui ont été tenus hier soir sur les plateaux télé sont un désastre pour notre République.

