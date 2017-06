Législatives : des scores historiquement bas pour le PS et Les Républicains dans les Pyrénées-Orientales

Des députés sortants éliminés sèchement, aucun qualifié pour le second tour, les deux partis qui détiennent les pouvoirs dans le département ont été laminés au premier tour des Législatives.

Sur l'antenne de France Bleu Roussillon, Louis Aliot a été le premier à le souligner : les deux partis qui détiennent le conseil départemental et la mairie de Perpignan ont été nettement battus au soir de ce premier tour. Pour le candidat front National sur la troisième circonscription : "on voit bien que deux mouvements politiques tirent leur épingle du jeu, ce sont le Front National et la République en Marche. Les socialistes et les républicains subissent un échec historique".

Pour la première fois, les républicains ou les socialistes n'auront aucun député. Pire, aucun de leurs candidats ne s'est qualifié. LREM et le FN accèdent aisément au second tour dans toutes les circonscriptions. Le seul suspense a concerné la première où Daniel Mach (LR) a entretenu dans la soirée l'espoir de se qualifier. Le maire de Pollestres est éliminé pour moins de 300 voix.

Fernand Siré sèchement battu dans sa circonscription © Maxppp - Thomas Padilla

Deux échecs symbolisent cet effondrement. Sur la troisième circonscription, la secrétaire d'Etat et députée sortante socialiste Ségolène Neuville est éliminée dès le premier tour, devancée par le FN et LREM. Sur la deuxième, cuisant revers pour la droite où le député sortant Fernand Siré est balayé avec seulement 13,3% des suffrages loin derrière LREM (29,1%) et le FN (30,8%).

50.000 voix de moins pour le PS, 30.000 pour LR de 2012 à 2017

Les candidats soutenus par le parti socialiste enregistrent des scores historiquement bas : Jean Codognès (5,7%), Marie-Pierre Sadourny (4,7%), Ségolène Neuville (15,7%), Alexandre Reynal (7,5%). Au total les quatre candidats recueillent 13.853 voix. Au premier tour de l'élection 2012, ce chiffre atteignait 65.409 !

La droite républicaine dans le département limite un petit peu mieux les dégâts : Daniel Mach (19,4%), Fernand Siré (13,3%), Danièle Pagès (13,2%), Jacqueline Irlès (15,4%). En procédant au même calcul, de l'UMP 2012 aux Républicains 2017 c'est 30.000 voix de moins : 55.992 contre 25.024.

Bien sûr, entre les deux premiers tours de ces élections la participation a reculé de dix points.