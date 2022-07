Législatives : deux ex-députées macronistes Valérie Oppelt et Martine Leguille-Balloy se confient

Élues il y a cinq ans sous les couleurs de la majorité présidentielle d'Emmanuel Macron, toutes les deux ont été éliminées au second tour des législatives le mois dernier. Comment ont-elles vécu leur défaite ? Que font-elles désormais ? Les députées de Vendée et de Loire-Atlantique se confient.

Martine Leguille-Balloy et Valérie Oppelt ont été battues aux législatives en juin dernier en Vendée et Loire-Atlantique

L'une était élue d'un terre mi-rurale mi-industrielle : le bocage vendéen, l'autre d'une zone très urbanisée : l'hypercentre de Nantes. Martine Leguille-Balloy et Valérie Oppelt ont pour point commun d'avoir découvert en même temps la vie politique et les bancs de l'assemblée nationale, il y a cinq ans dans la foulée de la première élection d'Emmanuel Macron. Mais cinq ans plus tard, elles font partie de ces élus de la majorité sortante qui ont été sanctionnés par des électeurs, déçus du premier quinquennat du chef de l'Etat.

L'une, Valérie Oppelt, a été battue par un candidat de la Nupes, l'insoumis Andy Kerbrat, sur une circonscription qu'elle avait ravi à la gauche en 2017. L'autre, Martine Leguille-Balloy, a été éliminée au second tour par une figure de la droite vendéenne : la maire des Herbiers et ancienne députée de ce territoire, Véronique Besse qui, cinq ans plus tôt, avait renoncé à briguer un nouveau mandat.

Victimes toutes les deux, de ce que l'on a appelé le "rééquilibrage" de l'assemblée nationale au détriment de la majorité macroniste. On les retrouve quelques semaines plus tard, ce mardi 26 juillet, et elles nous livrent leurs regards sur ce moment douloureux pour elles.

Pas surprises des résultats

D'emblée Valérie Oppelt accepte de se confier. C'est un peu moins vrai pour Matine Leguille-Balloy, qui hésite un peu, mais qui finit par se laisser convaincre : "ça me permettra de remercier tous ceux qui m'ont soutenu, économiquement, politiquement et tout les militants qui étaient à mes cotés."

Le résultat au soir du 19 juin dernier ? Ce n'était pas une surprise, "c'était même couru d'avance" estime l'ancienne élue vendéenne concurrencée par une figure très ancrée dans la vie politique locale. Martine Leguille-Balloy déplore toutefois ne pas avoir pu mener une vraie campagne, faire des débats, échanger. De son coté Valérie Oppelt reconnait que le climat national ne l'a pas aidé, elle qui avait été élue il y a cinq ans sur une terre socialiste depuis 1997. "Je l'ai dit à Emmanuel Macron à qui j'ai envoyé un message, il faut que nous parlions plus à la jeunesse, aux jeunes. Sans quoi ils se réfugient dans l'abstention ou dans le vote d'extrême gauche, sur ce point-là nous n'avons pas réussi" explique l'ancienne députée nantaise qui fustige également une campagne locale "très violente" menée par son adversaire de La France insoumise.

Aucune amertume

Mais les deux l'affirment : elles ne ressentent aucune amertume. "J'ai toujours beaucoup de contacts avec ceux qui m'ont accompagné, je reste proche du gouvernement, de mes anciens collègues, je suis aussi macroniste, peut-être même plus qu'en 2016, quand je me suis lancé dans cette aventure des marcheurs, et je continue de suivre tout ce qui se passe" confie la vendéenne Martine Leguille-Balloy. Plus détachée de l'actualité immédiate, Valérie Oppelt assure avoir pris sa mission de députée "comme une forme de CDD pendant 5 ans, je savais que ça pouvait continuer ou s'arrêter."

La peur du vide ?

Les deux femmes ont-elles tourné la page de la politique ? "Non !" affirme d'emblée Valérie Oppelt qui reste élue d'opposition au conseil municipal et au conseil métropolitain de Nantes. "Je le dois à à mes électeurs, aux Nantaises et aux Nantais qui m'ont fait confiance" poursuit-elle. Ont-elles eu la peur du vide ? la peur du téléphone qui ne sonne plus ? de l'agenda qui ne se remplit plus ? "Pas du tout" affirme la vendéenne "car mes proches, mes soutiens sont toujours là."

Quand la nantaise avoue même savourer un peu "une vie plus normale" sans les allers-retours incessants à Paris et les séances nocturnes dans l'hémicycle. "Un député sacrifie toute sa vie, ses amis, ses proches, c'est normal c'est la fonction qui veut ça, je me suis engagée pleinement", confie-t-elle.

Une nouvelle candidature aux législatives ?

Et la suite ? Valérie Oppelt rappelle qu'elle a été chef d'entreprise par le passé dans l'industrie, elle affirme vouloir mettre à profit son vécu pour se lancer "dans une activité au service de l'humain, au service des personnes souffrant de handicap", même si pour l'heure "rien n'est encore abouti, c'est encore très flou."

Après la campagne, Martine Leguille-Balloy a pris quelques jours pour s'occuper de sa maman malade, puis pour souffler un peu. Avocate de métier, elle est en train de préparer une reconversion professionnelle sur laquelle elle préfère rester discrète : "Tant que ce n'est pas signé, vous savez comment c'est..."

Mais quand on lui demande si elle pourrait refaire de la politique ? "Peut-être, oui" répond la vendéenne après un silence de quelques secondes qui résonne comme une hésitation. "J'ai connu des personnes pour qui j'ai du respect et avec qui j'ai aimé travaillé, je suis avocate de formation j'aime les combats, j'aime les gagner, j'aime être utile, alors qui sait ? Peut-être que je referai de la politique, mais je ne sais pas encore dans quelles circonstances" conclu-t-elle avant de rajouter un dernier mot en forme de tacle : "mon opposante prétendait pendant la campagne qu'elle serait utile aux habitants de la circonscription, or elle commence par un voyage au Liban au moment où se discute à l'assemblée la loi sur le pouvoir d'achat, ça me faire sourire, je n'ai pas lâché la chose politique, je regarde ce qui se passe".