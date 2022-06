Législatives : deux candidats insoumis veulent faire invalider l'élection dans nos deux Charentes

Deux recours ont été déposés contre des députés macronistes réélus dans deux circonscriptions : la première de Charente, et la troisième de Charente-Maritime. Ils sont portés par des candidats insoumis dont l'humoriste Gérald Dahan.

C'était prévisible, vu le nombre de scrutins très serrés observés lors des élections législatives : les recours sont nombreux. 57 recensés sur le site du Conseil constitutionnel, appelé à trancher (les candidats avaient 10 jours pour déposer leur requête en annulation, jusqu'à mercredi soir) Parmi ces "requêtes en annulation", deux concernent nos deux Charentes : la première circonscription de Charente, et la troisième de Charente-Maritime, toutes deux remportées par des députés sortants macronistes. Et à chaque fois, ceux qui déposent le recours sont des candidats malheureux insoumis partis sous les couleurs de la Nupes.

Ce n'est pas vraiment une surprise dans la première circonscription de Charente, l'une des dix circonscriptions françaises où le résultat a été le plus serré. 24 voix ont empêché René Pilato d'être élu le 19 juin. Son premier réflexe avait été d'accepter la victoire de Thomas Mesnier, puis il s'est ravisé. Avec un groupe de militants le candidat malheureux s'est plongé dans les listes d'émargement des 100 bureaux de votes. Travail fastidieux qui a pris cinq journées complètes.

René Pilato (à droite) lors du débat organisé par France Bleu La Rochelle contre Thomas Mesnier © Radio France - Hervé Deunf

A l'arrivée, près de 500 voix "qui posent question" selon René Pilato : signatures différentes entre le premier et le deuxième tour, du blanco sous les signatures, des procurations manuscrites et donc invérifiables. De quoi semer "le doute, voire le malaise" dans l'esprit de René Pilato qui refuse de passant pour un mauvais perdant, jugeant "légitime de demander un éclairage extérieur".

Gérald Dahan accuse le triathlon

Plus surprenant, le recours déposé par l'ancien humoriste Gérald Dahan. Eliminé dès le premier tour, le 12 juin, sur la troisième circonscription de Charente-Maritime, finalement remportée par Jean-Philippe Ardouin. Cette fois l'écart est beaucoup plus large : 500 voix, c'est qui manquait à l'Insoumis pour se qualifier au second tour.

Des voix perdues à Saintes, explique Gérald Dahan, qui cible le triathlon organisé ce jour-là dans la ville, comme il l'explique dans un post Facebook. Circulation bloquée, rues fermées. Et un accès très compliqué à trois bureaux de vote en particulier. "Tous les candidats ont été touchés, concède l'ancien humoriste, mais c'est moi qui suis arrivé en tête à Saintes, c'est moi qui ai le plus perdu" (le candidat de la Nupes a obtenu 26% des voix sur la ville, 21% sur la circonscription). Manque à gagner qu'il estime à un millier de suffrages, en se basant sur la participation à la présidentielle. Calcul peut-être contestable, car lorsqu'on compare avec les législatives de 2017, l'abstention a en réalité très peu progressé sur la ville de Saintes.

Gérald Dahan présente un autre argument, fâcheux pour les élus et les services de la ville de Saintes, qui a oublié de réunir une commission de contrôle des listes électorales, avant le scrutin. "Pas de commentaire" répond la ville.

L'examen de ces recours pourrait prendre plusieurs mois.