Législatives : difficile de savoir pour quel député on vote quand on habite Toulouse

France Bleu Occitanie organise dans les prochains jours trois débats sur des circonscription de Haute-Garonne et de Toulouse. Ce mardi 31 mai entre 19 heures et 20 heures, nous sommes dans la troisième circonscription, entre Balma et le centre-ville de Toulouse. Jeudi nous serons dans la première entre Blagnac et Toulouse, et mardi prochain, pour terminer nos débats d'avant premier tour, nous serons en direct de la quatrième, entre le Mirail et Bonhoure. Trois débats donc, qui concernent directement la ville rose et ses environs, et qui ont aussi pour but d'éclairer les électeurs sur leurs circonscriptions...Car c'est tout sauf facile de s'y retrouver...

Un redécoupage qui a compliqué une lecture déjà complexe

Si vous habitez l'agglomération toulousaine et vous ne parvenez pas à vous y retrouver, à savoir dans quelle circonscription vous allez voter les 12 et 19 juin, c'est normal...Après un premier redécoupage en 1986, la carte électorale de la Haute-Garonne a été revue en 2010, la fameuse réforme Marleix du nom du ministre chargé de décider. Avec l'augmentation de la population, il a fallu ajouter des circonscriptions dans le département, et les répartir avec un plafond d'un député pour maximum 127 000 habitants.

D'aucuns ont parlé de charcutage. Avant il y avait 8 circonscriptions en Haute-Garonne et pas 10, et elles correspondaient -un peu plus- à des bassins de vie. L'ajout de deux députés a conduit à un big-bang. Aujourd'hui, 9 des 10 circonscriptions du département intègrent au moins une partie de l'aire urbaine de Toulouse. Seul le Comminges, la 8ème, reste indépendant.

Pour retrouver votre circonscription, retrouver ICI l'outil le plus efficace.

La place du Capitole et la place Wilson entre deux circonscriptions

La nouvelle troisième circonscription, entre Balma et la Côte Pavée, intègre par exemple un tout petit bout du centre-ville, les Carmes et le Buscat. Elle a été créée de toute pièce à l'occasion de ce redécoupage et est classée à droite.

Le centre-ville de Toulouse est lui-même divisé en trois circonscriptions. Il y a donc cette fameuse troisième , la première qui part de Blagnac pour arriver à Matabiau...et...la quatrième qui détient la palme du plus bel outil de tricotage électorale : elle réussit à partir du Mirail pour aller jusqu'au cimetière de Terre Cabade, en englobant la place du Capitole et encore par toute la place. Au nord côté du MacDo, on vote dans la première. De la même manière, la place Wilson est coupée en deux.

La place Wilson coupée en deux, entre la 1ère et la 4ème circonscriptions - Source : data.toulouse-metropole.fr

CARTE - Législatives : les candidats au 1er tour en Haute-Garonne

