Législatives : Dino Cinieri, un 4e mandat et Marc Petit dans le viseur

Député depuis 2002, Dino Cinieri, ex-patron des Républicains dans la Loire, espère repartir pour un tour dans la 4e circonscription. Une bataille sans son "meilleur adversaire", le maire de Firminy Marc Petit. Cela ne l'empêche pas de l'égratigner dans le contexte des 32 voitures brulées mercredi.

Le député de la 4e circonscription de la Loire Dino Cinieri a officiellement lancé ce vendredi sa campagne pour les prochaines législatives durant lesquelles il espère décrocher un 4e mandat successif. Le candidat les Républicains s'est présenté accompagné de sa suppléante, Sylvie Bonnet (adjointe à Sury le Comtal) et de Gilles Artigues, le patron de l'UDI dans la Loire.

Dino Cinieri qui souhaite la victoire de François Fillon à la présidentielle avant ensuite de lui donner une majorité à l'Assemblée Nationale et qui organisera des réunions publiques régulièrement. Durant cette campagne qui mènera aux scrutins des 11 et 18 juin prochains, l'ex-maire de Firminy ne croisera pas celui qui l'a remplacé à l’Hôtel de Ville et qu'il ne manque jamais d'égratigner. Le communiste Marc Petit n'est pas candidat mais il pèse tout de même dans la politique locale, en atteste sa sortie, jeudi, après les 32 voitures brulées dans la vallée de l'Ondaine. Il a ensuite estimé qu'il pourrait s'agir d'actes politiques visant à instaurer un climat de peur et de haine avant les élections.

Et Dino Cinieri a profité de son départ en campagne pour lui répondre : "Il faudrait qu'il fasse attention à ce qu'il dit parfois parce que le soir des élections municipales (de 2014) où j'ai été battu de 180 voix à Firminy, quand on se veut un démocrate on ne reçoit pas le Front National, comme il l'a fait à la Bourse du Travail. Les événements de 2009, les voitures qui brulent... Il devrait faire attention parce que cette ville est une belle ville. Elle a besoin d'être accompagnée et il ne faut pas mettre d'huile sur le feu. Si j'aurais aimé l'affronter dans ces législatives ? C'est vrai que j'aimerais bien le revoir parce que c'est un garçon sympathique. Un peu menteur mais un bon communiquant. Nettement meilleur que moi parce que moi je travaille, je laboure le terrain. Lui, il vend du vent. Mais il le vend bien puisqu'il est élu et qu'il m'a battu. Donc bravo M. Petit."