Législatives à Douarnenez - Pont l'Abbé : ballotage favorable à Liliane Tanguy, candidate "En Marche"

Dans la 7e circonscription du Finistère, les jeux semblent faits. Didier Guillon accuse un retard important sur la candidate de La République En Marche. Elle veut rester humble avant dimanche. Lui compte sur les abstentionnistes et ceux qui ne veulent pas d'une majorité trop écrasante.

Le 2e tour des élections législatives a lieu ce dimanche. Sur la 7e circonscription du Finistère, Cap-Sizun, Pont l'Abbé, Douarnenez, le 2e tour s'annonce sans grand suspense.

L'équation de Didier Guillon, maire délégué d'Esquibien et membre des Républicains, est aussi simple que relevée : comment refaire un retard de 9300 voix avec, a priori, des réserves de voix n'atteignant pas ce score ? Compliqué ! Et on a l'impression que le maire délégué d'Esquibien en a bien conscience. Il a pris acte des résultats qui, dit-il, ne sont pas du tout liés aux enjeux locaux : "seul le contexte national a joué, visiblement, on n'en a plus rien à faire des compétences et de l'expérience".

Enjeux locaux ou nationaux, qu'est-ce-qui a primé ?

Comme pour aller dans le sens de Didier Guillon, on trouve à Audierne sur la place du marché, 3 ouvriers d'une entreprise d’électricité. Visiblement, eux ont fait leur choix d'un point de vue national. Didier, par exemple, veut du neuf : "On en a marre de voir toujours les mêmes têtes, à la télé ! Mais, vous connaissez la candidate qui est en tête ici ? Oui, euh, enfin non, mais j'ai voté pour elle, et je revoterai pour elle dimanche".

La concurrente de La République En Marche a donc surfé sur la vague Macron, et dans la circonscription de la Pointe de la Torche, elle aurait eu tort de se priver. Liliane Tanguy, impliquée en politique depuis 2014 à Combrit. puis au sein du conseil communautaire du Pays Bigouden Sud. Encartée PS depuis 2014, elle avait briguée l'investiture socialiste, pour "tenter de faire gagner la ligne sociale-réformiste, mais ce n'était pas possible". Une candidate "sans accroche locale, sans projet pour le territoire" cogne Didier Guillon. Et iI cogne fort : "c'est le marketing politique poussé à son paroxysme".

Les pêcheurs, le Brexit, les touristes et l'hôpital

Parmi les préoccupations locales, il y a la pêche, l'agriculture, le tourisme, mais aussi le vieillissement de la population, et l'accès aux soins. L'hôpital de Douarnenez est sur la sellette ? Faut-il regrouper certains services à Quimper ? Selon Didier Guillon, la candidate En Marche a eu à ce propos des déclarations polémiques lors d'une réunion publique à Plozévet en Mars 2015, où elle estimait d'après lui que "l'avenir était à Quimper". "Faux ! répond l'intéressée, mes propos sont déformés, il faut maintenir l'offre de soins, et notamment les urgences".

A Douarnenez, l'hôpital c'est primordial. Pour l'emploi et les soins. La population vieillit et ne peut pas se déplacer facilement jusqu'à Quimper - des Douarnenistes

Confirmation à Douarnenez, justement. Voilà ce qu'on en pense... sur le port du Rosmeur où, au passage et contrairement à la légende, les pêcheurs n'oublient pas d'aller voter le dimanche. Comme Mickaël et Robert.

Pour Liliane Tanguy l'avenir des soins de proximité doit passer par des maisons médicales, dont les communautés de communes doivent discuter ensemble pour les installer de la manière la plus pertinente. Ce sujet des hôpitaux, Liliane Tanguy affirme le connaitre puisqu'elle est aujourd'hui responsable des achats au sein de l’hôpital du Scorff, à Lorient.