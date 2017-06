Législatives : douche froide pour le Front national en Alsace

Après les résultats du premier tour de ce dimanche, le Front national ne présentera qu'un seul candidat au deuxième tour des élections législatives en Alsace.

Arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle en Alsace, le Front national était en droit d'espérer un bon résultat dimanche 11 juin pour le premier tour des élections législatives. À l'arrivée, seul Sylvain Marcelli, candidat FN dans la 6e circonscription du Haut-Rhin, celle d'Illzach, se qualifie pour le second tour : il termine deuxième du premier tour avec 17,31% des voix, devant Francis Hillmeyer, député sortant UDI-LR (16,57%) éliminé, et derrière Bruno Fuchs, candidat LREM (32,36%).

Consultez l'ensemble des résultats du premier tour des élections législatives en Alsace.

Désillusion dans le Bas-Rhin, où Laurent Gnaedig, chef de file du FN dans le département, obtient 13,89% des suffrages exprimés dans la 9e circonscription, celle de Haguenau. Il échoue à se qualifier pour le second tour, tout comme Gérard Janus, maire de Fort-Louis, qui obtient 17,17% des voix dans la 8e circonscription du Bas-Rhin, celle de Wissembourg.

"On est encore debout", a toutefois réagi Laurent Favaletto, secrétaire département du FN dans le Haut-Rhin, qui a également échoué à se qualifier dans la 4e circonscription, celle de Cernay (troisième avec 16,68% des suffrages exprimés). Et de conclure :

On pourrait incriminer l'abstention. On a aussi pâti de la 'macronmania', du phénomène de mode dont le président de la République et son parti ont bénéficié.