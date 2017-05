Focus législatives : douze candidats dans la 1ère circonscription de la Corrèze

Il y a 2 circonscriptions législatives en Corrèze. Toutes deux sont actuellement aux mains des socialistes avec Alain Ballay dans la 1ère, celle de Tulle/Ussel et Philippe Nauche dans la deuxième, celle de Brive. En tout 26 candidats sont en lice pour le 1er tour. Focus sur la 1ère circonscription.

Douze candidats veulent succéder à Alain Ballay dans cette 1ère circonscription. Lui ne se représente pas. Les militants socialistes avaient désigné Bernard Combes, le maire de Tulle, pour briguer le siège. Il apparaissait alors pour beaucoup comme le favori pour conserver au PS l'ancienne circonscription de François Hollande. Mais depuis ce dernier a renoncé à se présenter pour un second mandat à l’Élysée et Emmanuel Macron est devenu président de la République et comme partout présente un candidat En Marche en la personne de Christophe Jerretie, l'actuel maire de Naves. Du coup les cartes sont été beaucoup rebattues et le scrutin semble désormais très incertain.

Focus sur la 1ère circonscription de la Corrèze qui fut celle autrefois de François Hollande Copier

Les douze candidats de la 1ère circonscription