Législatives Drôme - Marie Pochon, candidate NUPES : "c'est émouvant, on fait vivre un espoir"

Marie Pochon, 32 ans, avait réuni ses soutiens dans un café du centre de Die. Vers 20h45, elle lit devant eux, sur son téléphone portable, les résultats définitifs du premier tour des élections législatives. Elle arrive largement en tête avec 35% des suffrages. Ses soutiens crient aussitôt des "Marie, députée". Elle sort quelques notes pour un petit discours : "c'est très émouvant, en tant que candidate, que de voir son nom ressortir dans les bureaux de vote, y compris ceux où on n'a pas pu aller - c'est quand même 238 communes. Merci beaucoup. Ce qu'on est en train de faire, c'est de faire vivre un espoir, et cet espoir, c'est important qu'on puisse le porter à l'Assemblée Nationale."

Dans l'entre deux tours, Marie Pochon veut convaincre les indécis, ceux qui se sont abstenus. 42% d'abstention sur la circonscription. C'est moins qu'au premier tour de 2017, moins qu'ailleurs dans la Drôme. "Je pense qu'il y a beaucoup de gens à qui on a dit que ce n'était pas possible, que ce n'était pas souhaitable pour notre pays. On a vu une campagne de calomnie face à la NUPES" analyse Marie Pochon, "nous avons un programme clair et cohérent. On est face à des adversaires qui, eux, ne portent pas de programme puisqu'il change tous les deux jours."

Célia de Lavergne : "choisir entre une candidature modérée et une candidature d'extrême gauche"

Célia de Lavergne, députée LREM sortante, arrive 12 points derrière Marie Pochon, et 10 points derrière son score du premier tour en 2017. Elle recueille 23% des suffrages. Mais la candidate Ensemble - majorité présidentielle, ne commente pas ces résultats. Elle se projette sur le second tour : "il s'agit maintenant de choisir entre une candidature, la mienne, qui est une candidature de rassemblement, modérée, constructive, qui travaille au sein de la majorité présidentielle pour porter les sujets de nos territoires, la ruralité, les services publics, l'agriculture, l'écologie, le social. Et une candidature d'opposition, d'extrême gauche, qui est idéologique et qui n'assume pas toujours ses positions sur le nucléaire ou sur l'Europe par exemple."

Ses réserves de voix, Célia de Lavergne les voit : "partout, auprès de celles et de ceux qui croient que pour faire progresser notre pays, il faut donner une majorité au président. Une majorité composite. Je suis très différente d'autres députés de la majorité, j'apporte ma touche, notamment sur l'écologie et le social." Sa campagne du second tour, elle l'envisage "terrain, terrain, terrain". Les documents étaient déjà presque prêts ce dimanche soir.

Le Rassemblement National, avec Philippe Dos Reis, arrive 3ème sur la circonscription. Le candidat Les Républicains, Paul Bérard, quelques voix derrière. Ils recueillent chacun environ 10 000 voix et 16% des suffrages.