Législatives : dysfonctionnements en cascade dans la mise sous pli des professions de foi

Professions de foi absentes, en double ou inversées avec celles des candidats d'autres circonscriptions... de nombreux oublis et erreurs dans les plis électoraux pour le premier tour des législatives ont été constatés en Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi dans le Gard.

Surprise pour les électeurs et agacement pour certains candidats aux élections législatives dans plusieurs départements d'Auvergne-Rhône-Alpes, ou encore dans le Gard : en ouvrant les enveloppes contenant la propagande électorale ces derniers jours, ils ont parfois découvert des professions de foi d'un même candidat en plusieurs exemplaires, d'autres qui manquaient ou bien avaient été remplacées par celles de candidats d'autres départements, a -t-on appris jeudi auprès des préfectures. Le même prestataire était chargé de réaliser la mise sous pli de ces documents dans les départements concernés (Ain, Loire, Rhône, Haute-Savoie).

Des professions de foi de Haute-Savoie atterrissent dans la Loire

Dans la Loire par exemple, certains électeurs ont reçu les professions de foi de la candidate LR de la première circonscription de Haute-Savoie, département où un certain nombre d'électeurs n'ont pas reçu les professions de foi des candidats LR des deuxième et cinquième circonscriptions. La préfecture de Haute-Savoie a été "informée par plusieurs candidats et plusieurs électeurs" de "difficultés" dans l'acheminement de la propagande électorale, selon un communiqué."Il est constaté le manque de professions de foi et/ou de bulletins de vote", des manques "aléatoires" et qui "peuvent être constatés dans chaque circonscription pour l'ensemble des candidats", a précisé la préfecture, sans donner plus de détails.

Dans la première circonscription haut-savoyarde, où se présente Annabel André-Laurent (LR) avec le sortant Bernard Accoyer comme suppléant, une enquête du parti a permis de découvrir que "notre profession de foi a atterri dans la Loire, à Roanne", a déclaré à l'AFP jeudi Bruno Basso, secrétaire départemental adjoint de la fédération haut-savoyarde. "On se retrouve avec des gens qui ne connaissent pas notre candidate ni notre programme, c'est une catastrophe ! On a envoyé une lettre au préfet et on se réserve le droit d'intenter un recours", a affirmé Bruno Basso. Un constat d'huissier devait être fait jeudi après-midi. Le responsable LR a dénoncé une "défaillance de l'Etat". Chaque candidat devait faire imprimer son matériel et le livrer "avant le 30 mai 12H" à une société prestataire (Koba, spécialiste de la propagande électorale) dans la métropole lyonnaise. "C'est là-bas qu'il y a eu un énorme cafouillage", a dit Bruno Basso.

Plaintes et recours de La France insoumise et Les Républicains

La présence de professions de foi d'une candidate de Haute-Savoie n'est pas le seul dysfonctionnement constaté dans la Loire, des doubles ou triples ont également été découverts par certains électeurs dans les plis électoraux. Selon le député-maire de Roanne Yves Nicolin, "60% des 600.000 enveloppes distribuées" dans la cinquième circonscription de la Loire auraient un problème. Le député sortant, suppléant pour ces législatives 2017, a décidé de porter plainte contre l’État et la société chargée de préparer les enveloppes.

Des plis incomplets ont également été distribués en Ardèche et dans la Drôme. Sur la première circonscription drômoise par exemple, à Bourg-les-Valence et dans certains secteurs de Valence, seules cinq professions de foi ont été envoyées alors que 16 candidats se présentent. La France Insoumise (qui prévoit de déposer un recours), le Parti socialiste, Debout la France, l'UPR, le Siel, le RPF, le MRC ou encore le Parti chrétien démocrate ont relevé ces irrégularités. La préfecture de la Drôme a été prévenue et a écrit au prestataire chargé de mettre sous pli ces professions de foi.

Pas de remise en cause du scrutin

Selon la préfecture du Rhône, des approximations ont également été constatées dans le Rhône et l'Ain. "Dès la mise en évidence du problème, la préfecture du Rhône a examiné avec l'entreprise (prestataire) l'ensemble du processus qualité mis en oeuvre, afin d'engager au plus vite les solutions correctrices nécessaires", a-t-elle dit dans un communiqué.

#Electionslegislatives2017 : informations sur l’acheminement des documents de propagande électorale dans le Rhône ▶️ https://t.co/HVPIHs8Afb pic.twitter.com/M3gdbbjnag — Préfet Rhône (@prefetrhone) June 8, 2017

Ces irrégularités "ne remettent en cause ni les opérations électorales du dimanche 11 juin 2017, ni la liste des candidats officiellement déclarés", ajoute la préfecture du Rhône, qui assure que "l’ensemble des bulletins de vote des candidats seront disponibles dans tous les bureaux de vote lors du 1er tour du 11 juin 2017". La distribution des plis électoraux est "effectivement" prévue par le code électoral, a expliqué vendredi sur France Bleu Saint-Étienne Loire Aurélien Antoine, professeur de droit à l'université de Saint-Étienne. "Mais il n'y a pas eu d'invalidation à ce jour pour des difficultés d'acheminement" des professions de foi, selon lui. Les électeurs peuvent en effet accéder par d'autres moyens aux professions de foi des candidats, notamment sur internet, comme le préconisent les préfectures des départements concernés par ces dysfonctionnements.

Aurélien Antoine souligne qu'en revanche, le scrutin pourrait être menacé en cas d'absence des bulletins dans les bureaux de vote dimanche : "là c'est un problème, parce que vous n'avez pas la possibilité de fabriquer votre propre bulletin, ce serait un bulletin nul. Et là il y a atteinte à l'égalité entre les candidats et bien sûr à la sincérité du scrutin", commente l'universitaire.