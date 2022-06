Législatives : Élisabeth Borne appelle à ne donner aucune voix au Rassemblement national au second tour

Au lendemain du premier tour des élections législatives, Elisabeth Borne a clarifié la position du parti présidentiel quant aux consignes de vote pour le second tour.

"Notre position c'est aucune voix pour le Front national (Rassemblement national, ndlr)", a indiqué la Première ministre ce lundi en déplacement à Condé-en-Normandie dans la 6e circonscription du Calvados où, candidate Ensemble, elle a obtenu 34,32% des voix devant le candidat de la NUPES Noé Gauchard (24,53%). Les deux candidats s'affronteront ce dimanche 19 juin 2022 pour être élu député.

Position au cas par cas pour la NUPES

Elle a aussitôt posé des conditions à cette consigne de vote dans le cadre d'un second tour opposant des candidats du Rassemblement national aux candidats de la NUPES, la coalition de la gauche : "Quand on a des candidats NUPES, si on a affaire à un candidat qui ne respecte pas les valeurs républicaines, qui insulte nos policiers, qui demande de ne plus soutenir l'Ukraine, qui veut sortir de l'Europe, alors nous n'appelons pas à voter pour lui", a-t-elle expliqué.

Défendant une position au cas par cas, Elisabeth Borne a indiqué que le parti présidentiel soutiendra les candidats NUPES "qui respectent les valeurs républicaines".

Et d'insister : "Je vous le redis, c'est très clair, aucune voix pour le Front national et ensuite quand on a un candidat républicain, c'est le cas de Fabien Roussel, nous le soutenons, quand vous avez un candidat qui ne respecte pas nos valeurs républicaines, nous ne le soutenons pas".

Elisabeth Borne a rappelé que la majorité présidentielle "contrairement à ce que dit Jean-Luc Mélenchon" est "la force politique qui a le plus de candidats au deuxième tour".

Et de conclure : "Nous allons être mobilisés toute cette semaine pour donner une majorité claire et forte au projet du président, la France a besoin de cette majorité".

Élisabeth Borne aux côtés de Valérie Desquesne, maire de Condé-en-Normandie, le 13 juin 2022 © Radio France - Victoria Koussa

Elisabeth Borne visite l’imprimerie Tonnelier à Condé-en-Normandie entourée par les médias le 13 juin 2022 © Radio France - Victoria Koussa

