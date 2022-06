Législatives : Elisabeth Borne juge qu'Ensemble est "la seule force politique en mesure d'obtenir la majorité"

La Première ministre Elisabeth Borne a estimé dimanche qu'Ensemble, arrivé juste derrière la Nupes selon les dernières estimations, était la "seule force politique en mesure d'obtenir la majorité" à l'Assemblée dimanche prochain au second tour. "Ce soir, des millions de Français ont choisi les candidats de la majorité présidentielle. Grâce à eux et à notre présence massive au second tour, nous sommes la seule force politique en mesure d'obtenir la majorité à l'Assemblée nationale", a-t-elle dit depuis le siège de campagne d'Ensemble. Elisabeth Borne est arrivée en tête dans la 6ème circonscription du Calvados, et a appelé les "forces républicaines à se rassembler" autour du projet et des candidats de la majorité.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Face aux extrêmes, nous ne céderons rien"

"Face aux extrêmes, nous seuls portons un projet de cohérence, de clarté et de responsabilité", a-t-elle affirmé, sans donner de consigne de vote en cas de duel entre les candidats du Rassemblement national et ceux de la Nupes. Elle a évoqué une "confusion inédite entre les extrêmes", "comme cela ne s'était jamais produit dans l'histoire politique de notre pays".

La Première ministre a aussi parlé de l'abstention massive. "A toutes celles et ceux qui se sont abstenus, je veux dire ce soir de croire dans la force de leur vote et de faire entendre leur voix dimanche prochain", a-t-elle dit, estimant que "notre premier devoir collectif, c'est de faire reculer l'abstention".