Législatives : Elisabeth Borne s'affiche à Vire (Calvados) avec un soutien de poids, Edouard Philippe

Ils ont déambulé dans les rues viroises comme presque deux anciens copains. Edouard Philippe d'un côté, le maire du Havre et ex-Premier ministre et la Première ministre actuelle, Elisabeth Borne, candidate dans la 6e circonscription du Calvados. Ils sont allés à la rencontre des commerçants du centre-ville, à une semaine du premier tour des élections législatives (12 juin, ndlr).

A l'écoute des doléances

D'établissement en établissement, les deux politiques ont écouté les doléances des habitants et des commerçants de Vire. "Bon Mme Borne, je pense que vous allez apporter beaucoup de choses à cette 6e circonscription", réagit Roger, 74 ans, propriétaire d'un café à Vire lorsqu'Elisabeth Borne vient s'asseoir au bar de son café. "On a dû mal à recruter", lui glisse-t-elle. "Il y a beaucoup de choses à faire", ajoute Roger. "Il y a beaucoup de choses à faire, je pense qu'il est important d'avoir des élus qui portent les projets au niveau national", lui répond la Première ministre.

De leur côté, Pierre et Chloé ont ouvert une boutique de pâtisseries il y a un an. Il sont confrontés à l'augmentation du prix des matières premières. "Le beurre est passé de 5 euros le kilo à 12 euros, le lait, le chocolat, la farine, tout augmente et les charges ne baissent pas", expliquent les deux gérants. "Il y a des choses on comprend pourquoi elles augmentent, d'autres beaucoup moins", réagit visiblement surprise la Première ministre.

D'autres sujets comme le pouvoir d'achat ont été évoqués. "_Le premier texte de loi de l'Assemblée sera sur le pouvoir d'acha_t", affirme Elisabeth Borne. Une campagne adoubée par Edouard Philippe. "Je suis venu en tant qu'ami et politique, ce n'est pas incompatible. J'ai vu Elisabeth, elle montre qui elle est et les sujets sur lesquels elle veut s'engager, c'est comme ça qu'il faut faire", conclut-il.