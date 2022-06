Législatives : Emmanuel Macron s'exprimera ce soir à 20h

Le président Emmanuel Macron va s'exprimer mercredi soir à 20h pour la première fois depuis la crise politique qui a démarré dimanche avec la perte de sa majorité absolue aux élections législatives, a indiqué l'Elysée.

Le chef de l'Etat s'adressera aux Français après avoir bouclé mercredi son tour de table des forces politiques, à la recherche d'un difficile consensus à l'Assemblée nationale et avant d'être pris par une série d'engagements internationaux, dont le Conseil européen à partir de jeudi à Bruxelles.

Derniers entretiens avec les responsables de partis

Emmanuel Macron a reçu dans la matinée le secrétaire national d'Europe Ecologie-Les Verts Julien Bayou, le député LFI Adrien Quatennens et son ancien Premier ministre Edouard Philippe, patron du parti Horizons. Une suite de consultations pour tenter d'élargir sa majorité après avoir déjà vu défiler mardi Christian Jacob (LR), Olivier Faure (PS), François Bayrou (MoDem) et Marine Le Pen (RN).

Plusieurs responsables politiques ont refusé ce mercredi la main tendue d'Emmanuel Macron pour un "gouvernement d'union nationale". Selon Marine Le Pen et Fabien Roussel, le président a évoqué l'hypothèse lors de leur entretien. Ce type de gouvernement, qui n'a jamais existé sous la Ve république, consisterait à une coalition très large avec des ministres de diverses sensibilités politiques, comme des communistes, de membres de la droite voire d'extrême droite.

Sur franceinfo, Fabien Roussel a refermé la porte et affirmé avoir dit au président "qu'aujourd'hui, il y avait un tel climat de défiance, un tel rejet de sa politique et de lui même que les Français ne comprendraient pas si nous participions à un gouvernement à ses côtés." "Nous ne sommes candidats à aucun arrangement, à aucune combine", a rétorqué aussi Adrien Quatennens à la sortie de son entretien. "On est dans l'opposition", a réaffirmé de son côté Julien Bayou. Olivier Véran, le ministre des Relations avec le Parlement, a aussi en partie enterré l'idée. "Ce qui est sur la table, c'est d'identifier une majorité pour pouvoir avancer, réformer et transformer notre pays", a expliqué le ministre mercredi sur BFMTV et RMC. Mais Le RN et LFI sont deux partis avec lesquels nous ne sommes pas "en train d'envisager de travailler concrètement pour construire une majorité", a-t-il assuré.

La coalition de la majorité présidentielle Ensemble a obtenu 245 sièges à l'issue du second tour des législatives dimanche, sans parvenir à la majorité absolue. L'alliance de gauche Nupes a obtenu 131 sièges et le Rassemblement National (RN) 89, un score inédit dans l'histoire de la Ve République.