Législatives : "Emmanuel Macron va devoir faire des compromis", estime le politologue Christophe Boutin

Invité de France Bleu Normandie ce mardi 21 juin, Christophe Boutin, politologue à l'Université de Caen a répondu aux différentes questions qui se posent après le second tour des élections législatives ce dimanche.

Comment Emmanuel Macron peut-il gouverner sans majorité absolue ?

La seule solution qui reste au Président, s'il ne change pas la donne, s'il n'y a pas de dissolution de l'Assemblée, c'est une gestion au cas par cas. Texte après texte. Il va devoir faire des compromis, arriver à attirer à la fois des élus de droite ou de gauche .

Le patron des Républicains, Christian Jacob, a pour le moment refusé tout pacte avec Emmanuel Macron. Est-ce possible de fonctionner sans aucun "allié" ?

Il faut distinguer un accord général, qui serait quasiment un accord de gouvernement, ce qu'a peut-être proposé monsieur Copé par exemple. Dire qu'il n'y aura pas cet accord de gouvernement, ne veut pas dire qu'il n'y aura pas, ponctuellement, un vote favorable sur un texte s'il y a un accord. Lorsque quelque chose est manifestement évident pour tout le monde, il n'y a pas de problème pour le voter.

Plusieurs textes risquent d'être retoqués ?

Effectivement, il sera très difficile d'arriver à un consensus sur un certains nombre de sujets clivants, comme la réforme des retraites, le projet de loi pour le pouvoir d'achat. Si l'opposition bloque, la loi ne peut pas être votée. Il faudra à ce moment-là tenter de passer par d'autres moyens. Je ne pense pas qu'il y aurait une possibilité de demander des ordonnances. Car, même chose, l'Assemblée bloquera de ce côté-là. Il faut donc voir ce qu'on pourra faire par voie réglementaire. Donc on est effectivement conduit nécessairement à des consensus.

Quel positionnement doivent adopter les 89 députés du Rassemblement National selon vous ?

Je crois que, à priori, personne n'a d'avantages à se présenter comme étant un opposant systématique. Encore une fois, lorsqu'il y a des mesures de bon sens qui sont proposées, lorsqu'elles sont nécessaires, lorsqu'elles sont évidentes, il serait totalement ridicule de se figer sur une position d'opposition systématique et de refuser de voter les textes.

Va-t-on vers une dissolution de l'Assemblée ?

C'est une possibilité. Quelque chose de très risqué. Est-ce que les Français comprendraient qu'il y ait dissolution et aussi rapidement ? Ça, c'est une chose qui, je crois, est difficile à gérer. Les dissolutions peuvent être tout à fait catastrophiques en la matière.

Et du côté du Gouvernement, doit-on s'attendre à un grand remaniement ?

Alors un remaniement, bien sûr. D'abord, parce que c'est la tradition, le chef du gouvernement remet toujours sa démission par principe après les élections législatives. Deuxièmement, il y a effectivement des ministres qui, à cause d'une mesure qui n'a rien d'obligatoire, ne peuvent pas rester ministre. Donc il va y avoir un remaniement. Mais un grand remaniement ? Il va nécessairement falloir tenir compte des données de cette élection. Il serait totalement ridicule de maintenir rigoureusement les mêmes personnes. Il y aura des ouvertures qui vont être tentées, c'est certain.

à lire aussi Législatives : après la gifle politique, Emmanuel Macron en terre inconnue

Elisabeth Borne peut-elle rester Première ministre ?

Absolument, elle a été élue, de ce côté-là il n'y a pas de problème. Maintenant, elle a été élue avec une petite majorité. On aurait pu s'attendre, dans une circonscription qui semblait acquise, qu'elle obtienne plus facilement son siège. Donc, elle est en partie, au moins, fragilisée. Elle est aussi peut être fragilisée puisque Emmanuel Macron avait choisi quelqu'un qu'il présentait comme venant de la gauche, alors qu'actuellement, on a effectivement cette nécessité, éventuellement d'alliance avec les Républicains. C'est un élément à prendre en compte.