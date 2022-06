Législatives : Emmanuelle Anthoine, députée la mieux élue dans la Drôme

C'est avec plus de sept mille voix d'avance sur son adversaire qu'Emmanuelle Anthoine a été réélue ce dimanche soir sur la 4e circonscription de la Drôme. La députée a obtenu près de 58% des suffrages contre 42% pour Pierre Jouvet candidat de la Nupes et porte-parole du Parti Socialiste. Emmanuelle Anthoine obtient également sept mille voix de plus que lors du second tour des élections législatives de 2017 sur cette même circonscription.

Emmanuelle Anthoine est âgée de 57 ans, elle est mariée et 2 enfants. La députée de la 4e circonscription de la Drôme est née à Saint-Vallier et habite à Hauterives. Elle est avocate de formation, en droit civil et droit des affaires. Emmanuelle Anthoine élue une première fois en 2017 à l'Assemblée Nationale est conseillère départementale du canton de Drôme des collines depuis 2015.