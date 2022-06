Législatives en Alsace : quelles ambitions pour les trois grandes forces politiques ?

Les élections législatives approchent. En Alsace, 15 sièges de députés sont à pourvoir, neuf dans le Bas-Rhin et six dans le Haut-Rhin. Point de situation sur les ambitions des trois grandes forces politiques

Les législatives, c'est dans un peu moins d'une semaine maintenant. Le premier tour aura lieu dimanche. Au total, 186 candidats sont en lice en Alsace, pour tenter de décrocher l'une des 15 circonscriptions alsaciennes. 1 million 316.922 électeurs sont appelés aux urnes pour les départager (783.000 dans le Bas Rhin et 533.000 dans le Haut-Rhin).

Alors quelles ambitions pour les trois grandes forces politiques en présence ?

L'un des grands enjeux, c'est de savoir si la majorité présidentielle gardera autant d'élus en Alsace, c'est à dire 7. Cela dépendra beaucoup des résultats de la NUPES qui espère conquérir les 3 circonscriptions strasbourgeoises. Mais il faudra pour cela réunir plusieurs conditions estime Sébastien Michon, politologue et chercheur au CNRS à Strasbourg.

"D'un côté la NUPES espère faire tomber des députés, et récupérer des circonscriptions. Maintenant tout dépend de la participation. Il faudra qu'elle soit forte. Et puis il y a aussi la nécessité pour la NUPES de réussir à faire campagne ensemble, Insoumis, écologistes, socialistes... Il faudra voir si cela fonctionne bien sur le terrain" dit-il.

L'autre question sera de savoir si les cinq députés LR alsaciens sortants et qui se représentent subiront les conséquences du très faible score de Valérie Pécresse à la présidentielle. Pas forcément estime Sébastien Michon.

Possibilité d'élus RN ?

"L'Alsace est une terre historique à droite et notamment des républicains. Donc les Républicains ont d'abord à perdre. D'un côté ils ont eu de bons résultats aux élections locales mais avec une abstention très élevé. D'un autre côté la présidentielle a été défavorable. Donc est ce que les enjeux locaux vont prendre le dessus ? Certaines circonscriptions changent aussi sociologiquement. On verra s'il y a duel avec La République en marche pour les sortants et si LR sort en tête ou s'il y a incertitude" explique le spécialiste.

Le Rassemblement national lui a fait de très bons scores à la présidentielle, notamment dans les circonscriptions 4 et 6 du Haut-Rhin ou dans la 8e du Bas-Rhin où Marine Le Pen est arrivée en tête au premier tour. Il espère convertir ce succès aux législatives. Mais rien ne sera simple selon Sébastien Michon : "Marine Le Pen a capitalisé sur sa figure. Aux législatives, cela ne s'était pas traduit par un énorme score en Alsace en 2017. On n'a pas d'énormes figures de l'extrême droite en Alsace. Il y a un vote qui perdure, assez solide. Mais qui ne va pas forcément jusqu'à l'extrême droite pour les élections locales" explique-t-il.

L'abstention en juge de paix

Enfin il y la question régionaliste. Unser Land pourrait bien profiter de l'abstention et de l'éparpillement des voix pour rééditer sa performance de 2017 lorsqu'il avait qualifié un candidat pour le second tour dans la 5e circonscription.

Au premier tour des législatives 2017, l'abstention avait été de 53% en Alsace et de 60% au second. Cette fois encore, l'abstention pourrait donc bien être le juge de paix. "Tout dépendra du niveau de participation. Est ce que les formations et notamment la NUPES pourront mobiliser massivement ou pas. Il est sûr que l'on aura une participation différentielle selon les circonscriptions. Dans certaines, si une formation arrive à mobiliser massivement, on peut avoir un duel assez tendu. Mais si la participation reste au niveau modéré de 2017, il n'y aura pas de gros changements" selon Sébastien Michon.

Une chose est donc quasi certaine si la participation était basse : les chances d'assister à des triangulaires seraient quasi nulles.