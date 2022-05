Législatives en Amboisie : face au député sortant Daniel Labaronne, une droite divisée et une gauche resserrée

Face au député sortant du parti Renaissance (ex-LREM), six candidats ont été investis sur la deuxième circonscription d'Indre-et-Loire, celle d'Amboise. Dont quatre à droite tandis que la gauche compte deux candidatures avec la Nupes et Lutte Ouvrière.

Qui sont les candidats dans la deuxième circonscription d'Indre-et-Loire, celle d'Amboise ? Sur ce territoire très contrasté qui comprend également les cantons de Bléré, Château-Renault, Montlouis-sur-Loire et Vouvray, on compte près de 120.000 habitants. Des communes proches de la périphérie de Tours à l'extrême nord du département, les problématiques de transports, de services, d'économie, évoluent fortement. Portrait des 7 candidats qui tenteront, le 12 juin prochain, de se qualifier pour le second tour des législatives dans cette circonscription

Daniel Labaronne, Renaissance (ex-LREM)

Âgé de 66 ans, Daniel Labaronne est investi par le parti Renaissance, ex-LREM. Fort de la victoire d'Emmanuel Macron à l'élection présidentielle, le député sortant s'avance en favori, un statut qu'il assume en mettant en avant le bilan de son premier mandat. "A l'Assemblée nationale, je suis vice-président de la commission des finances (...) j'ai pu faire bénéficier ma circonscription de tous les dispositifs gouvernementaux, le plan de relance, Petites villes de demain (...) je me suis efforcé d'être l'interface avec ces dispositifs" dit cet ancien maître de conférences à l'université. "Le socle en faveur du président de la République, en plus du travail réalisé, peut être une équation gagnante". Sa priorité s'il est réélu ? Continuer le travail entamé et mettre les communes de la circonscription "au cœur de la transition écologique." Concernant ses adversaires, il imagine un duel au second tour face au Rassemblement national, voire une triangulaire avec la Nupes.

Daniel Labaronne, député sortant

Christophe Guestault, Rassemblement national

Christophe Guestault, 56 ans, a adhéré au Rassemblement national il y a 3 ans après avoir eu des contacts avec Debout La France et Les Républicains. "J'ai reçu Marine Le Pen dans mon vignoble en juin 2021, pour lui parler des difficultés à installer une tour anti-gel (...) parce que ça coûte très cher et ce n'est subventionné qu'en partie, alors qu'avec les banques, c'est difficile depuis le Covid" explique ce viticulteur de Saint-Martin-le-Beau, commune où se trouve le domaine familial et où il a été conseiller municipal de 1995 à 2001. Son cheval de bataille, "c'est l'agriculture, ça c'est clair, c'est ma priorité. Et après, c'est l'emploi (...) aujourd'hui, on n'a pas de personnel. C'est catastrophique." Touché par un important problème de santé il y a quelques années, Christophe Guestault, désormais en invalidité, veut aussi mettre le sujet du handicap sur la scène de l'Assemblée nationale.

Christophe Guestault

Christelle Gobert, Nouvelle Union populaire écologique et sociale

Christelle Gobert, 39 ans, a été investie par la Nupes. Venue récemment à la politique par la France insoumise après avoir participé au mouvement des Gilets jaunes, cette comptable pour une structure associative revendique "un parcours engagé." Mère célibataire d'un petit garçon de 7 ans, Christelle Gobert veut mettre en avant "les difficultés du quotidien et la réalité de la vie (...) sur notre territoire, la ruralité est un gros problème. On se retrouve dans un désert médical absolu, on manque d'aides à domicile, de docteurs, d'infirmières." Sa priorité ? L'amélioration du service public, en particulier "la réouverture des gares." Et l'application de mesures phares du programme de Jean-Luc Mélenchon, comme l'augmentation du SMIC. C'est la plus jeune des candidat·e·s de l'Amboisie, avec Svetlana Nicolaeff (LR/UDI/Nouveau centre).

Christelle Gobert

Dominique Daillet, Reconquête

Installé dans le Vouvrillon, où il a exercé le mandat de conseiller municipal à Vouvray pendant dix ans jusqu'en 2018, Dominique Daillet, 58 ans, a été investi par le jeune parti Reconquête qui vit sa première campagne des législatives. L'occasion, pour ce commandant de bord dans l'aviation civile et ancien officier de l'armée de l'Air, de porter les thèmes développés par Eric Zemmour lors de la campagne présidentielle. "J'ai envie d'être le candidat patriote de l'union de la droite" déclare-t-il. Parmi ses priorités, "faire baisser le taux d'insécurité sur le territoire" et "un grand projet écologique, énergétique, pour le pouvoir d'achat (...) sans oublier la ruralité, cruciale sur cette circonscription."

Dominique Daillet

Anne Brunet, Lutte Ouvrière

Seule autre candidate à gauche du spectre politique sur la circonscription, Anne Brunet est porte-parole de Lutte Ouvrière en Indre-et-Loire. Elle s'est déjà présentée aux élections législatives, sur la 1ère circonscription, en 2017 (0,6% au 1er tour). "Alors que des milliards s’accumulent à un pôle, des salariés, des retraités, des jeunes peinent à se loger ou à se nourrir" indique la circulaire Lutte Ouvrière présentant sa candidature. A l'instar de la candidate à la présidentielle Nathalie Arthaud, c'est le camp "des travailleurs" que l'enseignante dans un lycée professionnel de Tours entend défendre.

Svetlana Nicolaeff, Les Républicains/UDI/ Nouveau centre

Investie par Les Républicains au détriment d'Angélique Delahaye (voir ci-dessous), Svetlana Nicolaeff, 39 ans, a adhéré au parti alors qu'il s'appelait encore UMP, en 2009, et a mené "de nombreuses campagnes telles que celles de Claude Greff" député de 2009 à 2017. Elle qui a grandi à Chanceaux-sur-Choisille, travaille actuellement sur le canton de Château-Renault et vit sur le canton d'Amboise, revendique une connaissance parfaite du territoire. "J’enseigne en secteur rural (...) et je m’intéresse aux sujets liés à l’éducation : l’accompagnement du handicap, le harcèlement scolaire" explique cette mère de quatre enfants qui veut développer une politique "adaptée aux attentes des familles" et "libérer l’économie des normes et charges abusives qui pèsent sur nos concitoyens, nos entreprises ou nos agriculteurs."

Svetlana Nicolaeff

Angélique Delahaye, Mouvement de la ruralité

Choisie par une commission départementale pour représenter Les Républicains, c'est finalement sous les couleurs du Mouvement de la ruralité qu'Angélique Delahaye, maraîchère à Saint-Martin-le-Beau, se présente aux législatives. Selon elle, certains cadres LR l'ont "trouvée trop vieille (...) c'est de la goujaterie." A 59 ans, cette ancienne conseillère municipale, élue maire de sa commune -battue en 2020- mais également députée européenne en 2014, dit se retrouver "dans cette famille de la ruralité. Quand on parle agriculture, environnement, santé, alimentation, ça préoccupe les citoyens du monde rural (...) je veux qu'on apporte des réponses aux habitants des zones rurales (...) car aujourd'hui, ce qu'on leur propose, c'est du copier-coller sur les zones urbaines."