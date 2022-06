Législatives en Ardèche : revivez le débat entre Olivier Dussopt et Christophe Goulouzelle

Olivier Dussopt, candidat ENSEMBLE-majorité présidentielle, est arrivé en tête du premier tour des élections législatives avec 30% des voix, devant Christophe Goulouzelle, candidat de la NUPES, l'union de la gauche, à 24% des voix.

Olivier Dussopt, ministre du travail, ne siègera pas à l'Assemblée Nationale si il est élu et confirmé à son poste, mais il veut "continuer à travailler pour l'Ardèche, à porter un certain nombre de projets et participer à la construction d'une majorité pour le président de la République. Ma suppléante siègera autant de temps que je resterai au gouvernement". Christophe Goulouzelle, candidat NUPES, veut croire à Jean-Luc Mélenchon Premier Ministre : "on y croit. Aujourd'hui, on a 406 circonscriptions gagnables, 289 députés on y croit. On veut être majoritaire pour imposer notre programme. Et dans une cohabitation, on nomme toujours le leader de l'opposition...enfin, en l'occurence, de la majorité". L'un et l'autre déplorent l'abstention massive du premier tour et essaient de mobiliser l'ensemble des électeurs pour le second tour dimanche.

Retraites : à 60 ans pour la NUPES, pas finançable pour Olivier Dussopt

Les deux candidats se sont opposés sur la réforme des retraites. "Pas de totem" sur l'âge légal de départ en retraite assure Olivier Dussopt, qui devrait être chargé de cette réforme en tant que ministre du travail. Après avoir annoncé 65 ans pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron "a dit à l'issue du premier tour qu'il avait entendu les inquiétudes des Français, et lorsqu'on dit dans l'entre deux tours qu'on veut rassembler, il faut aussi savoir écouter et bouger. Donc il n'y a pas de totem, et il y a le temps de la concertation".

La NUPES, et son candidat Christophe Goulouzelle, proposent de leur côté un retour de la retraite à 60 ans. "C'est 80 milliards d'euros par an. A qui vous les demandez ? Aux ménages, aux entreprises ? Cela représente plus que l'impôt sur le revenu chaque année. Donc est-ce que ça veut dire que vous doublez l'impôt sur le revenu?" questionne Olivier Dussopt. "Les chiffres, on en fait ce qu'on en veut" répond Christophe Goulouzelle, "nous allons mettre les très hauts revenus à contribution. Notre programme est budgétisé et crédible. Vous ne parlez que de chiffres. Moi je parle des gens. Dans mon entreprise, il y a des chauffeurs livreurs, je ne les vois pas travailler jusqu'à 65 ans. Les AVS, je ne les vois pas travailler jusqu'à 65 ans." "Moi non plus" glisse Olivier Dussopt, qui veut inscrire des mesures de pénibilité dans la réforme.

Des propositions pour augmenter le pouvoir d'achat

La NUPES et son candidat dans le Nord Ardèche Christophe Goulouzelle proposent de bloquer les prix : "déjà les prix de l'énergie. Essence, gaz, électricité. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a des gens soit ils remplissent le frigo, soit ils remplissent la voiture. Et puis on va bloquer les prix de produits de première nécessité comme ça se fait à la Réunion. On va faire un panier en mettant autour de la table associations de consommateurs et agriculteurs. Sur l'île de la Réunion, c'est 153 produits, avec des prix bloqués."

Pas de blocage de prix pour la majorité présidentielle, "parce que ça ne marche pas dans une économie ouverte" argumente Olivier Dussopt. "Nous avons une loi qui est prête à être adoptée dès lors qu'on aura une majorité, avec la revalorisation des retraites, la revalorisation des minima sociaux, le dégel du point d'indice pour les fonctionnaires." "Mais pourquoi vous ne l'avez pas déjà fait. Cela fait 5 ans que vous êtes au pouvoir!" rétorque Christophe Goulouzelle. "Mais regardez ce que nous avons fait déjà. Nous avons gelé le prix de l'électricité et du gaz en octobre" lui répond Olivier Dussopt.