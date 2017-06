VIDEO - Législatives en Béarn : le débat sur la 2e circonscription entre Nathalie Chabanne et Jean-Paul Mattéi

Les deux candidats qualifiés pour le second tour dans la 2e circonscription du Béarn, Jean-Paul Mattéi (Modem-La République en marche) et Nathalie Chabanne (Parti socialiste) étaient face à face ce mardi matin sur France Bleu Béarn pour le débat d'entre deux-tours.

Comme partout en Béarn, le candidat Modem-La République en marche est arrivé en tête dans la 2e circonscription, qui regroupe les cantons de Montaner, Morlaàs, Nay-Bourdettes Est et Ouest, Pau Est et Sud et Pontacq. Jean-Paul Mattei a recueilli 41,64 % des voix.

Il affrontera au second tour Nathalie Chabanne, la députée socialiste sortante. Il y a cinq ans, elle avait été élue député face à François Bayrou, dont Jean-paul mattéi était le suppléant. Pour ce scrutin elle est loin derrière, avec 14,43% des voix.

Retrouvez l'intégralité du débat en vidéo

