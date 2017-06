Législatives : qui est Jean Lassalle, réélu député de la 4e circonscription des Pyrénées-Atlantiques?

Pourtant en ballottage défavorable à l'issue du premier tour, Jean Lassalle est parvenu à inverser la tendance. Il est réélu pour un quatrième mandat de député, dans la 4e circonscription des Pyrénées-Atlantiques. Il obtient 52,79% des voix, contre 47,21% pour le candidat En Marche Loïc Corregé.

Jean Lassalle a été réélu dimanche député de la 4e circonscription des Pyrénées-Atlantiques.

Bio express

Prénom - Nom : Jean Lassalle

Parti : Résistons !

Circonscription : 4e circonscription des Pyrénées-Atlantiques (cantons de Accous, Aramits, Arudy, Hasparren, Liholdy, Laruns, Mauléon-Licharre, Navarrenx, Oloron-Sainte-Marie Est, Oloron-Sainte-Marie Ouest, Saint-Etienne-de-Baïgorry, Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Palais, Sauveterre-de-Béarn et Tardets-Sorholu)

Age : 62 ans

Jean Lassalle est né à Lourdios-Ichère, un village dont il est le maire depuis 1977. Il n'avait que 21 ans. Jean Lassalle se fait remarquer pour la première fois au niveau national en 2006. Il entame une grève de la faim, qui va durer 39 jours, dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Son but: maintenir l'usine Toyal à Accous. Cette grève de la faim lui fera perdre plus de vingt kilos, mais l'usine n'est pas transférée sur le bassin de Lacq. Jean Lassalle est député depuis plus de quinze ans. Grâce à cette victoire, il entame son 4ème mandat. Ses chevaux de bataille sont toujours les mêmes: la ruralité, l'agriculture, le pastoralisme et le maintien des services publics. Compagnon historique de François Bayrou, Jean Lassalle quitte le Modem début 2016, et déclare sa candidature à l'élection présidentielle où il obtient un score de 1,2% des voix. Il est en finale pour le prix de l'humour politique cette année, pour cette phrase: "Macron n'arrête pas de me piquer toutes mes idées. Par exemple, c'est moi qui ai marché et c'est lui qui dit 'En Marche!'".

A lire aussi

► VIDEO - Législatives en Béarn: le débat entre Loïc Corregé et Jean Lassalle (4e circonscription)

► Les résultats du 2ème tour des élections législatives en Béarn