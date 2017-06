Législatives: qui est Jean-Paul Mattéi, le nouveau député (Modem/REM) de la 2e circonscription des Pyrénées-Atlantiques?

Jean-Paul Mattei (Modem/La République en marche) a été élu dimanche député de la 2e circonscription des Pyrénées-Atlantiques avec 61% des suffrages en battant la députée sortante, Nathalie Chabanne (Parti socialiste) au second tour des élections législatives.

Jean-Paul Mattei est le nouveau député de la 2e circonscription des Pyrénées-Atlantiques.

Bio express

Prénom - Nom : Jean-Paul Mattei

Parti : Modem/La République en marche

Circonscription : 2e circonscription, cantons de Montaner, Morlaàs, Nay-Bourdettes Est et Ouest, Pau Est et Sud et Pontacq

Âge : 63 ans

Profession : notaire

Jean-Paul Mattéi n'est pas complètement novice en politique, puisqu'il est engagé depuis plus de 40 ans. Il a commencé chez les jeunes giscardiens. Pendant ses études de droit, il était à la tête d'un syndicat, la garbure étudiante, qui regroupait toutes les tendances. "J'ai fait du Macron avant l'heure" dit-il. Il est maire de Ger depuis plus de 15 ans, mais il se revendique de la société civile, et assure qu'il va continuer à travailler une journée par semaine, en plus de son mandat de député. Sa devise en politique : "servir pour l'avenir". Ses modèles sont François Bayrou, dont il devait être le suppléant à l'assemblée nationale en 2012, et ses collègues maires. Jean-Paul Mattéi l'avoue, il sera "un bleu" à l'assemblée nationale, mais il veut "mettre son expérience à disposition pour les jeunes".

À lire aussi

► le débat sur la 2e circonscription entre Nathalie Chabanne et Jean-Paul Mattéi

► Les résultats du 2ème tour des élections législatives en Béarn