Législatives en Bretagne : douche froide à Domalain où l'abstention a dépassé les 59%

Que s'est-il passé à Domalain, près de Vitré, lors du premier tour des élections législatives le 12 juin 2022 ? Le taux d'abstention a dépassé les 59% dans cette commune de 2000 habitants située dans la cinquième circonscription d'Ille-et-Vilaine. "Domalain est d'habitude une commune civique" assure le maire Christian Olivier "à la présidentielle, la participation a dépassé les 77%".

Je déplore cette situation et je suis surpris par ce niveau d'abstention fort et inhabituel sur ma commune - Christian Olivier, maire de Domalain

Désillusion et désintérêt

Benoit n'a pas voté dimanche, ce salarié est dégouté de la politique "c'est toujours la même chose au final avec la politique. Je n'ai pas du tout suivi cette campagne, je ne sais d'ailleurs pas qui se présentait dimanche".

J'avais oublié qu'il y avait une élection et en plus je suis rentré de vacances ce week-end - Timotée, 22 ans

Devant la supérette ou dans le bar, le corner's café, on commente un peu les résultats du premier tour. Yves, un retraité, a voté au premier tour, mais pense savoir qui sont les abstentionnistes "ce sont surtout les jeunes qui ne votent plus, ils ne veulent plus entendre parler de politique, c'est dommage". "Je ne suis pas surpris car les gens ne font plus confiance aux politiques" explique Olivier "c'est important de voter pourtant. Moi je vais toujours voter car certains se sont battus pour ça, mais si parfois j'ai du mal à faire confiance aux politiques".

L'appel du maire

Christian Olivier lance un appel à ses administrés en vue du deuxième tour "il faut corriger cette situation qui n'est pas normale car dans une démocratie les électeurs doivent se mobiliser pour donner leur avis, c'est un devoir civique". Pour tenter de comprendre cet accident démocratique, le maire de Domalain évoque le retour de plusieurs évènements festifs, un vide-grenier et un concours de palets, annulés pendant deux ans à cause du Covid, et qui se sont déroulés ce week-end "mais ce n'est pas une raison suffisante pour ne pas venir se déplacer".

L'affichage officiel du premier tour des législatives sur la commune de Domalain © Radio France - Loïck Guellec

Au deuxième tour, dans la cinquième circonscription d'Ille-et-Vilaine, la députée sortante de la majorité présidentielle Christine Le Nabour-Cloarec (34,43 % au premier tour) sera opposée à Gilles Renault de la NUPES (26,05% au premier tour).