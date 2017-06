Législatives en Bretagne: l'analyse de Ronan Doaré politologue de France Bleu Armorique

En Bretagne, comme ailleurs en France, La République en Marche arrive en tête du premier tour des législatives. C'est le cas dans 23 des 27 circonscriptions bretonnes. Un scrutin marquée aussi par la déroute du Parti socialiste breton et par une abstention moins forte qu'au niveau national.

Au lendemain du premier tour des Législatives, on retient que le parti du président Emmanuel Macron a remporté une victoire écrasante. Ce premier tour est aussi marqué par une débâcle historique du PS, un net revers pour la droite et le FN et une abstention record. En effet, un électeur sur deux a boudé les urnes dimanche au niveau national, un chiffre moins important en Bretagne où près de 56% des électeurs sont allés voter. La République en Marche est en passe d'obtenir la majorité absolue à l'Assemblée nationale au soir du second tour dimanche prochain.

Ronan Doaré, maître de conférence en droit public à Rennes 2 et politologue pour France Bleu Armorique, analyse ce premier tour des législatives en Bretagne:

L'abstention? Pour Ronan Doaré "l'abstention est forte depuis 2002 législatives après législatives. Les électeurs partent dans l'idée d'une ratification de l'élection présidentielle et donc se mobilisent moins que pour les autres scrutins. Vont voter surtout ceux qui ont voté Emmanuel Macron à la Présidentielle, moins les autres." Concernant la participation plus forte en Bretagne, Ronan Doaré explique que si "en Bretagne on vote plus qu'ailleurs, c'est en corrélation avec la force du lien social".

Le succès de LREM? Comme ailleurs en France, La République en Marche cartonne en Bretagne lors de ce premier tour des législatives. "L'étiquette En Marche était l'étiquette clé du succès pour cette élection, des inconnus ou quasis inconnus sont qualifiés avec de très beaux scores parfois proche de 40%". Pour notre politologue, 'il y a une dynamique LREM avec un programme modéré au centre face à la droite et à la gauche." Le parti d'Emmanuel Macron devrait donc remporte la majorité absolue dimanche prochain. "Ce premier tour a aussi été marqué par la claque du PS en forme de bilan du quinquennat de François Hollande" explique Ronan Doaré. "Les électeurs sont en demande de renouvellement ce qui sanctionne le PS et LR".

Le FN? "Les électeurs du Front National ne se sont pas déplacés en Bretagne car ils ont estimé qu'il y avait peu de chance d'être représentés à l'Assemblée Nationale."

La France Insoumise? Ronan Doaré souligne la qualification au second tour de deux candidats de la France Insoumise en Ille-et-Vilaine (Enora Le Pape et Marc Martin NDLR). "Certes le parti de Jean-Luc Mélenchon n'a pas autant capitalisé que lors de la Présidentielle, mais il y a quand même deux candidats qualifiés preuve que la France Insoumise s'est ancrée en Ille-et-Vilaine".