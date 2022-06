Législatives en Bretagne : Gilles Pennelle (RN) appelle à voter blanc au second tour en cas de duel Nupes-LREM

Au lendemain du premier tour des élections législatives, "nous doublons notre score par rapport à 2017", souligne ce lundi matin Gilles Pennelle, candidat du Rassemblement National sur la sixième circonscription d'Ille-et-Vilaine. Le chef de fil du RN en Bretagne totalise 16,6% des voix dans sa circonscription, il était l'invité de France Bleu Armorique pour réagir aux résultats de ce premier tour. Aucun candidat du Rassemblement National n'est présent au second tour en Bretagne. En cas de duel Ensemble-Nupes, il appelle les électeurs à voter blanc. "On ne peut pas transformer l'Assemblée Nationale en salle de marché avec les candidats de Macron, mais on ne peut pas non plus la transformer en ZAD avec les candidats de Mélenchon."

Vous êtes déçu ce matin ?

Toujours un petit peu déçu de ne pas être au second tour, bien évidemment, mais avec une très forte abstention, c'est extrêmement compliqué, difficile. Par contre, je note que sur l'ensemble de la Bretagne, y compris sur ma circonscription, nous doublons notre score par rapport à 2017. Nous avions fait 7,5, on est presque à 14% sur l'ensemble de la Bretagne. C'est une grande performance dans un contexte difficile, je le répète, d'abstention, particulièrement des catégories populaires. Donc oui, déçus, mais quand même rassurés que le Rassemblement national continue de s'implanter en Bretagne, de façon solide.

C'est donc l'abstention qui selon vous, vous empêche d'accéder au second tour ?

Oui, je pense qu'une partie, malheureusement, de notre électorat s'est encore abstenue hier. Il n'a pas vu l'enjeu de cette élection ou au contraire, il a vu qu'avec ce scrutin injuste, qui est le scrutin majoritaire, c'était compliqué d'avoir des députés RN. Je précise que si nous avions la proportionnelle, nous aurions hier soir de nombreux députés RN en Bretagne. C'est une injustice et cette injustice est perçue par nos électeurs. Mais je constate cependant que pour l'avenir, c'est très rassurant puisque nous progressons très fortement par rapport aux dernières élections législatives de 2017. Florent de Kersauson loupe le second tour à quelques voix (NDLR : dans la 4e circonscription du Morbihan), il n'y aurait peut-être pas eu de candidat Reconquête! , il aurait été au second tour. Mais voilà, nous sommes quand même satisfaits de nos scores.

La Bretagne reste une terre de mission pour le Rassemblement National ? Vous vous dites que la prochaine fois, ce sera la bonne ?

Cela reste une terre plus difficile qu'ailleurs. Ailleurs, je précise que le Rassemblement National sera présent dans 208 circonscriptions au second tour, ce qui est une performance jamais atteinte. En Bretagne, il y a encore beaucoup de travail à faire. J'appelle tous les Bretons à ouvrir les yeux parce que le choix entre la coalition d'extrême gauche Nupes et la coalition de Macron, qui va réduire encore le pouvoir d'achat et oublier la ruralité n'est pas un bon choix pour la Bretagne.

Au niveau national, 19% des suffrages pour le Rassemblement national, avec la possibilité, dimanche soir prochain, d'avoir un groupe à l'Assemblée Nationale. C'est une satisfaction à ce niveau là?

Oui, une grande satisfaction. Toute la soirée, on a assisté à, un petit peu, un enfumage sur les plateaux télé. On ne parlait que de Nupes, qui ne fait finalement que 25%, alors que la vérité s'est imposée ce matin, les Français découvrent que le Rassemblement National sera présent au second tour, en position, très souvent, de gagner dans 208 circonscriptions. Cela veut dire que nous allons avoir dimanche, grâce à la mobilisation de nos électeurs qui se mobilisent plus au second tour, un puissant groupe parlementaire du Rassemblement National et ça, c'est une excellente nouvelle.

Les projections de Radio France donnent 20 à 45 sièges pour le RN. Ce groupe à l'Assemblée Nationale, c'est pour être une force d'opposition. C'est vous l'opposition à Emmanuel Macron et à son gouvernement ?

Oui, c'est nous l'opposition. Je crois qu'on aura beaucoup plus de 45 députés, c'est très important d'avoir un puissant groupe du Rassemblement National parce qu'on voit par exemple, hier soir, que les candidats Nupes appellent à voter pour les candidats de Macron là où il y a la possibilité d'élire un député RN, et la même chose dans l'autre sens. Donc, finalement, ils sont quand même alliés sur l'essentiel. Et puis surtout, ils veulent la même chose, déconstruire la France. Macron veut déconstruire la France par le haut, Mélenchon veut déconstruire la France par le bas, donc, plus il y aura de députés du Rassemblement National, plus ce sera une bonne chose.

Quelles sont vos consignes de vote pour dimanche prochain ?

En cas de duel entre la coalition d'extrême gauche Nupes et les candidats d'Emmanuel Macron, nous appelons nos électeurs à voter blanc. On ne peut pas transformer l'Assemblée nationale en salle de marché avec les candidats Macron élus députés, mais on ne peut pas non plus la transformer en ZAD avec les candidats de Mélenchon. Donc un vote blanc dans le cas d'un duel Nupes- La République En Marche.