Législatives en Bretagne : que retenir du premier tour ? Le point avec Thomas Frinault, politologue

"Ce qu'on voit, c'est que la soirée électorale en Bretagne ressemble à celle qu'on a vécu au plan national, c'est-à-dire une multiplication des duels de second tour entre la majorité présidentielle et la Nupes", réagit Thomas Frinault, politologue et maître de conférence à Rennes 2, sur France Bleu Armorique. Invité pour tirer les enseignements du premier tour des élections législatives en Ille-et-Vilaine, Morbihan et Côtes-d'Armor, le chercheur souligne que "la multiplication des duels avec la Nupes amène cette majorité présidentielle dans ce second tour à devenir un peu la force politique qui va représenter par procuration la droite, puisque c'est là ou sont effectivement ses réserves de voix."

Le politologue souligne des scores contrastés pour les différents partis en lice en Bretagne. "Il y a des belles performances. Thierry Benoit qui a rallié la majorité présidentielle, fait 46%, il est pas loin d'être élu dès le premier tour. Si vous regardez Anne Le Gagne à Saint-Malo, elle passe devant quand même le député sortant Jean-Luc Bourgeaux. Vous voyez aussi que les étiquettes comptent encore, pensez à Paul Molac qui était passé dès le premier tour avec l'étiquette majorité présidentielle en 2017, il ne l'a plus puisqu'il a changé depuis et là, il ne fait plus que 37 %."

Des bilans contrastés pour LREM

D'autres candidats réalisent des performances assez semblables à 2017, notamment Richard Ferrand, dans la sixième circonscription du Finistère. "Et puis, il y a un certain nombre de circonscriptions où il y a eu une dépression plus ou moins grande du score de la majorité présidentielle par rapport à 2017, parfois de dix points de quinze points, jusqu'à des éliminations : Olivier Allain dans les Côtes-d'Armor, dans la troisième, avec Marc Le Fur qui sur-performe, donc là, effectivement, il y a des désillusions. On pense aussi à la huitième circonscription d'Ille et Vilaine avec Florian Bachelier, député et premier questeur. La Nupes a fait un très gros score sur la circonscription. On savait que Jean-Luc Mélenchon avait fait un gros score à Rennes, mais la circonscription, cela n'est pas Rennes. Là, Florian Bachelier est plus que que challengé parce qu'il est dans un ballottage plutôt défavorable pour le second tour", poursuit Thomas Frinault.

La Nupes, présente par exemple dans sept des huit circonscriptions, peut être satisfaite de ce premier tour, estime le maître de conférence en science politique à Rennes 2. "En 2017, la gauche avait un potentiel électoral qui était assez circonscrit et en plus, elle était divisée, elle est éliminée dès le premier tour dans au moins la moitié des circonscriptions bretonnes. Donc la grande nouveauté pour la Nupes, c'est d'avoir su, à travers cette stratégie d'alliance, qualifier énormément de candidats pour le second tour." Pour autant, "l'interrogation porte sur sa capacité à arriver en tête au second tour, à avoir suffisamment de réservoir de voix parce qu'avec l'alliance au premier tour, vous faites le plein, mais après, au second tour, il faut pouvoir atteindre une majorité absolue." Pour Thomas Frinault, quelques circonscriptions paraissent prenables, "on pense à Guingamp, on pense à la huitième à Rennes, on pense à la première aussi en Ille-et-Vilaine, à Rennes".

Échecs à droite, marche haute pour le RN

S'agissant de la droite, incarnée par Les Républicains et l'UDI, "les élections législatives s'annonçaient très compliquées, et elles l'ont été", ajoute le chercheur. Exception pour le doyen des députés bretons, Marc Le Fur, qui fait mieux qu'en 2017. "Là, il y a véritablement une équation personnelle, en quelque sorte. Quelqu'un qui est connu, qui est ancré dans le territoire. D'ailleurs remarquez que les vieux briscards parlementaires bretons, Marc Le Fur comme Thierry Benoit, font des très bons scores", souligne encore Thomas Frinault.

Enfin, concernant le Rassemblement National, la marche reste haute, analyse le politologue. "On sait très bien que quand l'abstention devient plus forte, c'est toujours plus compliqué pour le rassemblement national. En plus, leurs candidats avaient aussi dans toutes les circonscriptions, face à eux, des candidats de chez Eric Zemmour. C'était une configuration compliquée. Mais il ne faut pas sous-estimer la percée continue qu'ils font, la marche aujourd'hui est encore trop haute, mais si vous prolongez la trajectoire, ils peuvent dans les prochains scrutins espérer au moins qualifier des candidats pour le second tour."