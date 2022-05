Législatives en Charente-Maritime : regardez le débat de la première circonscription

La suite de nos débats consacrés aux élections législatives des 12 et 19 juin prochains en partenariat avec France 3. Rendez-vous ce mercredi dans la première circonscription de la Charente-Maritime, celle de La Rochelle-Ré. 11 candidats sont en lice pour la prochaine députation. Six des onze candidats en lice étaient présents sur le plateau de France 3 Poitou-Charentes.

De G. à D : Marie Nedellec, Nicolas François, Martine Madelaine, Jean-Marc Soubeste, Véronique Richez-Lerouge, Olivier Falorni - © France 3 Poitou-Charentes

A commencer par le député PRG sortant Olivier Falorni était confronté à trois candidats "macron-compatibles". La candidate officielle de la majorité présidentielle, Martine Madelaine, Marie Nédellec soutenue par le maire de La Rochelle et par les socialistes rochelais, la Rétaise Véronique Richez-Lerouge, présidente du Modem. Pour compléter le plateau, l'écologiste Jean-Marc Soubeste, soutenu par la Nupes et notamment les Insoumis. Et le jeune candidat zemmouriste de Renaissance, Nicolas François. Parmi les thématiques fortes abordées : le logement, la santé et l'écologie.

Le débat est diffusé ce mercredi sur France Bleu La Rochelle après le journal de 19 heures. Il est animé par Laïd Berritane et Julien Fleury. A regarder ici.

Les 11 candidats dans la 1ere circonscription

Véronique RICHEZ-LEROUGE (Divers centre)

Olivier FALORNI (Parti radical de gauche)

Agnès CHAIR (Ecologistes)

Philippe PERE (Divers)

Martine MADELAINE (Ensemble ! Majorité présidentielle)

Antoine COLIN (Divers extrême gauche)

Jean-Marc SOUBESTE (Ecologistes - Nupes)

Nadine TANGUY (Divers droite)

Marie NÉDELLEC (Divers gauche)

Emma CHAUVEAU (Rassemblement National)

Nicolas FRANÇOIS (Reconquête)

Débat coanimé par Laïd Berritane (France 3 Poitou-Charentes) et Julien Fleury (France Bleu La Rochelle) - © Lionel Gonzalez – France Télévisions

