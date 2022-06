Législatives en Charente-Maritime : regardez le débat de la cinquième circonscription

La suite de nos débats consacrés aux élections législatives des 12 et 19 juin prochains en partenariat avec France 3 Poitou-Charentes. Rendez-vous ce mercredi 1er juin dans la cinquième circonscription de la Charente-Maritime. 119.000 électeurs sont appelés à voter sur ce territoire regroupant les cantons du Château-d'Oléron, de Marennes, Royan-Ouest, Saint-Agnant, Saint-Pierre-d'Oléron, Saint-Porchaire, Saujon, Tonnay-Charente et La Tremblade.

Cette cinquième circonscription de la Charente-Maritime est marquée par le vieillissement de la population. Il a donc été question de santé et de financement de la dépendance, mais aussi de logement et des saisonniers. Autre sujet clivant : les éoliennes en mer. Le débat est animé par Laïd Berritane et Julien Fleury est également à écouter ce mercredi soir après le journal de 19h sur France Bleu La Rochelle.

Cinq des 10 candidats en lice étaient présents sur le plateau de France 3 Poitou-Charentes. Parmi eux, le député sortant LR Didier Quentin, qui se représente à 76 ans pour un sixième mandat. Face à lui, le Royannais Christophe Plassard, candidat pour la majorité présidentielle, au nom du parti Horizons d'Edouard Philippe. Marie-Noëlle Groch, adjointe au maire de Breuillet et dissidente d'En marche, soutenue par le PRG. La conseillère régionale Margarita Sola, pour le Parti socialiste et la Nupes, passée de Saintes à Royan ouest. Et puis la déléguée départementale du Rassemblement national, Séverine Werbrouck, candidate dans cette circonscription, où Marine Le Pen est arrivée juste derrière Emmanuel Macron au deuxième tour de la présidentielle.

Les 10 candidats en lice