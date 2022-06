Législatives en Corse, les enseignements du 1er tour

Avant le second tour, dimanche, retour sur les résultats du premier avec plusieurs constats : les nationalistes se maintiennent, le RN confirme et la droite pèse toujours alors que la gauche disparait.

Malgré les divisions apparues à l'occasion des dernières territoriales, malgré des candidatures concurrentes dans trois circonscriptions sur quatre, les 3 députés nationalistes sortants, virent en tête et sont donc qualifiés pour le second tour, comme en 2017, alors qu’à l'époque, ils étaient unis sous la bannière Pè a Corsica.

Les nationalistes confirment, malgré les divisions

Malgré les divisions, ils restent - et de loin - la première force de l'île. Dans la première circonscription de Haute-Corse, Michel Castellani retrouve quasiment son score d'il y a 5 ans, ne souffrant guère de la candidature de Petr'Antone Tomasi de Corsica Libera, qui ne totalise qu'un peu plus de 7 %. Michel Castellani est en ballottage, très favorable, tout comme Paul-André Colombani dans la circonscription de Porto-Vecchio. Avec 9549 voix, le candidat PNC, lui sans concurrence, progresse même de plus de 1500 voix par rapport à 2017.

Situation inverse en revanche pour Jean-Félix Acquaviva qui en perd 2 000, affaibli par la présence de Lionel Mortini. Division aussi dans la circonscription d'Ajaccio. Romain Colonna, qualifié, est distancé mais au final, les nationalistes résistent à l'usure du pouvoir. Des candidatures beaucoup moins clivantes que par le passé. Ils sont désormais installés.

La Renaissance de la droite ?

Comment s'en sort la droite insulaire au lendemain de ce premier tout et surtout quelle droite ? Si elle pèse toujours, contrairement à la gauche très affaiblie, son influence varie selon les circonscriptions.

Dans la première de Haute-Corse, celle de Bastia, c'est bien simple : aucun des 12 candidats ne se réclamait de la droite traditionnelle (une première) alors qu'en 2017, le député sortant, Sauveur Gandolfi Scheit était issu des rangs Les Républicains. Dans la deuxième, toujours en Haute-Corse, François-Xavier Ceccoli, réussit en revanche une belle élection, il talonne le sortant nationaliste. Le président de la fédération départementale LR, n'a pas souhaité être investi par son mouvement.

En Corse-du-Sud : Laurent Marcangeli, arrivé largement en tête, incarne aujourd'hui davantage la majorité Présidentielle que son ancienne famille républicaine. Les deux d’ailleurs ne sont pas incompatibles. Idem dans la deuxième circonscription pour Valérie Bozzi, divers droite, mais soutenue par le parti Horizons, allié d'Emmanuel Macron. Une droite toujours présente donc, mais grignotée à la fois par l'extrême droite qui s'enracine et aspiré par la majorité Présidentielle alors qu'il y a 5 ans trois des quatre députés sortants appartenaient aux Républicains.



Un vote d'extrême droite plus affirmé

Malgré l'abstention, l'adhésion aux idées de l'extrême droite de l'échiquier politique se retrouve dans les urnes pour ces législatives. Après une Présidentielle où Marine Le Pen était arrivée en tête avec 77 732 voix, les résultats de dimanche dernier ont mis un coup de tampon sur le succès croissant du RN dans l'île. Certes, la participation est bien moins bonne dans ce scrutin-ci, et les électeurs ont comme de coutume voté "plus local", mais les scores des candidats du parti RN dénotent d'une adhésion plus marquée.

Les observateurs attendaient une élection intéressante de la part de François Filoni, et ils l'ont eue. Le délégué territorial RN totalise 3 787 voix dans la 2ème circonscription de Corse-du-Sud. Nataly Antona emporte pour sa part 3 000 suffrages dans la première. Mais La surprise vient plus de la Haute-Corse, dans la circonscription de Bastia, Alexis Fernandez, un nouveau venu, arrive troisième et frôle les 3 000 voix. Il devance même le Radical Jean-François Paoli. Jean Cardi, son homologue du Rassemblement National, dans la circonscription de Corte, Balagne, plaine dépasse les 3 500 voix.

Autant le dire, nous ne sommes plus, sur une coïncidence mais plutôt sur une récurrence. Après deux scrutins présidentiels, ces dernières législatives permettent au vote RN et plus largement d'extrême droite de s’affirmer. Par ailleurs, les candidats de Reconquête! et des Patriotes totalisent ensemble environ 3 500 voix.

La désunion fatale à la gauche

Aucun candidat de gauche ne sera présent au second tour ce dimanche en Corse. Si au niveau national, l'accord NUPES a obtenu 25,66% des suffrages (et la guerre des chiffres est encore en cours) soit à quasi égalité avec la majorité présidentielle, en Corse la donne est différente. L'île a été exclue des accords, les partis de gauche et aucun candidat n'est en position de briguer un fauteuil de député.

Si union, cela aurait-il été différent ?

Dans la 1ère circonscription de la Haute-Corse, Michel Stefani candidat du parti communiste et Dominique Mauny, la candidate de la France insoumise, obtiennent respectivement 5,75% et 6,23% des voix. Cumulé cela fait 2 949 voix, ce qui aurait placé, selon l'arithmétique électorale, la NUPES en quatrième position à 400 voix du second. Pour les intéressés, cela aurait pu se traduire selon la dynamique, par une place au second tour.

Un score et un cumul qui ne se vérifie pas forcement ailleurs. Dans la première circonscription de Corse-du-Sud, sur trois candidats de gauche (LFI, PS et PC) seule La France insoumise dépasse les 5% et le cumul des résultats est à 9,11%, insuffisant pour une qualification. Dans la seconde circonscription de la Corse-du-Sud, les communistes réalisent 4,31%, 1,41% pour LFI, 5,72% synonyme de 4ème place, insuffisant là aussi. Autre cas de figure, dans la seconde circonscription de la Haute-Corse, où Amélie Raffaelli Franceschi était seule candidate pour la gauche solidaire et écologique, elle obtient 5,89%. Accord ou pas, aucun candidat de gauche n'est qualifié pour le second tour. Les raisons sont peut-être aussi à rechercher ailleurs.