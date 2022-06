Législatives en Corse, une victoire en demi-teinte pour les nationalistes

Les 3 députés nationalistes sortants (Michel Castellani, Paul-André Colombani et Jean-Félix Acquaviva) conservent leur siège, alors que dans la circonscription d'Ajaccio le candidat de Fà populu inseme, Romain Colonna, échoue de peu face à Laurent Marcangeli.

Des fortunes diverses

Malgré les divisions de leur camp, malgré désormais l'usure d'un pouvoir qu'ils occupent depuis plusieurs années, et des candidatures entrées dans la normalité, les nationalistes résistent. Les députés sortants rempilent, réélection dans un fauteuil pour Michel Castellani à Bastia et Paul-André Colombani à Porto-Vecchio, ils augmentent même en pourcentage leur score de 2017.

En revanche victoire plus étriquée pour Jean-Félix Acquaviva à Corte, seulement 156 voix de plus que son adversaire de droite François-Xavier Ceccoli, qui se réserve la possibilité d'engager un recours, car selon lui plusieurs incidents ont émaillés le scrutin. Il met par ailleurs en cause la machine électorale déployée par son adversaire. Victoire amère pour Jean-Félix Acquaviva, mais défaite encourageante pour Romain Colonna, qui face à l'homme fort de la droite dans la région d’Ajaccio échoue pour seulement 818 voix, réduisant considérablement son retard par rapport au premier. Au final des nationalistes qui résistent, ils auraient pu être 4 au Palais Bourbon, ils sont 3, mais ils n'auraient pu être que deux.

Marcangeli sauve le bastion ajaccien d'une courte tête

Laurent Marcangeli a retrouvé le siège de député qu'il avait occupé de 2012 à 2017. En l'emportant ce dimanche avec 48,24% des voix et une abstention plafonnant à 52,63%, il a confirmé son avance du premier tour dont il était sorti en tête avec 33.7% des suffrages. Même si la première circonscription résiste encore aux assauts nationalistes, ceux-ci assiègent de plus en plus la citadelle ajaccienne.

Un mouchoir de poche sépare Laurent Marcangeli de Romain Colonna, 818 voix. Le maire d'Ajaccio a certes gagné cette élection où il était seul contre onze, puisqu'il ne bénéficiait d'aucun report de voix mais il prend de plein fouet la poussée nationaliste déjà présente aux territoriales puisque Gilles Simeoni y avait réalisé près de 6200 voix à Ajaccio. Même si ces scrutins sont différents, la cité impériale est le dernier bastion que les nationalistes n'ont pas conquis et en abandonnant dans une dizaine de jours sa mairie, ils pourraient avoir un boulevard dans quatre ans, à condition d'avoir un bon candidat. Sauf qu'en revenant sur la scène nationale, Laurent Marcangeli va peser différemment sur la relation entre la Corse et Paris.

Proche de la majorité Présidentielle, il pourrait éclipser un Gilles Simeoni qui n'est pas en odeur de sainteté au gouvernement. D'autre part, le maire d'Ajaccio, parti trop tard dans la campagne et qui avait mis en avant Edouard Philippe a tenu bon, malgré l'antimacronisme implanté en Corse depuis l'affaire Colonna et la poussée du Rassemblement National. La suite de l'avenir politique du député Marcangeli, pressenti pour diriger le groupe Horizons, se jouera donc place Beauvau, dans l'arène nationale.