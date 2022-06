Législatives en Côte-d'Or : débat sur le climat dans la 5e circonscription

Dernière ligne droite avant le second tour des élections législatives. Avant le scrutin de dimanche, les candidats finalistes viennent débattre sur France Bleu Bourgogne. Ce jeudi matin, on parle de l'abstention et du climat avec les candidats de la 5e circonscription de Côte-d'Or.

Dans la 5e circonscription de Côte-d'Or , qui couvre le sud du département avec les communes d'Arnay-Le-Duc, Brazey-en-Plaine, Longvic, Nuits-Saint Georges et Beaune, Didier Paris, député sortant de la majorité présidentielle est arrivé en tête (26,83%) devant René Lioret, le candidat du Rassemblement National (23,7%). Les deux candidats viennent débattre autour du climat et évoquer la question de l'abstention avant le second tour qui aura lieu dimanche.