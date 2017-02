Législatives en Côte-d'Or : où en est-on ?

Depuis 2000, les élections législatives ont lieu après l'élection présidentielle. En 2017, les deux tours du scrutin auront donc lieu les 11 et 18 juin. En Côte-d'Or, il y a 5 circonscriptions, les électeurs voteront donc pour 5 députés. Mais les candidats ne sont pas encore tous désignés.

Les élections législatives en France auront lieu les 11 et 18 juin 2017. Les candidats potentiels ont jusqu'au 19 mai pour déposer leur dossier de candidature en préfecture, pourtant certains partis s'y prennent bien en avance.

En Côte d'Or, le Parti Socialiste et Les Républicains ont officiellement investis leurs candidats en décembre et janvier dernier. Mais il reste encore quelques ajustements à faire. Dans la 1ère circonscription, François-Xavier Dugourd, premier vice-président du conseil départemental a déposé un recours contre l'investiture d'Anne Erschens, parce qu'il estime que les règles n'ont pas été respectées. Il explique attendre la décision de la commission nationale d'investiture et n'exclut pas de se présenter comme candidat dissident.

Un recours a également été déposé dans la 3e circonscription, celle de la députée socialiste sortante Kheira Bouziane. C'est d'ailleurs elle qui a déposé ce recours, contre l'investiture d'Anne Dillenseger, adjointe au maire de Dijon. La commission nationale devrait se prononcer d'ici la fin du mois de mars.

Parmi les autres députés sortants, on sait que Laurent Grandguillaume (PS) ne se représente pas dans la 1ere circonscription. Pas plus que François Sauvadet (UDI) dans la 4e circonscription. Il a désigné Charles Barrière comme successeur, mais le maire de Châtillon-sur-Seine Hubert Brigand devrait quand même se présenter comme candidat dissident.

Le résultat de la présidentielle devrait encore bouger les lignes

Chez Europe Ecologie Les Verts, l'alliance de Yannick Jadot avec Benoît Hamon ne remet pas en cause les investitures annoncées en fin d'année dernière. Un accord a été signé pour 43 circonscriptions françaises et celles de la Côte-d'Or n'en font pas partie.

Les candidats d'En marche, le mouvement d'Emmanuel Macron ne sont pas encore connus. Les candidatures se font en ligne depuis le début de l'année.

Au Front National, il y a déjà eu des pré-investitures, mais le parti précise que les candidats potentiels vont maintenant devoir faire leurs preuves sur le terrain avant d'être officiellement intrônisés. Pourtant il n'y aura pas de campagne personnelle, tant qu'on ne connait pas le résultat de l'élection présidentielle.

B.Obama candidat ?

C'est véritablement après le 7 mai que les choses sérieuses vont commencer. A noter quand même que B.Obama est candidat à la députation en Côte-d'Or. Il ne s'agit évidemment pas de Barack Obama, mais de Boris, qui soutient Jean-Luc Mélenchon et qui devrait être candidat dans la 3e circonscription.