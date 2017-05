Législatives en Côte-d’Or : un agriculteur candidat pour le FN dans la 3eme circonscription

Finies les présidentielles, place aux élections législatives. En Côte-d'Or, soixante-huit candidats ont déposé leur dossier. Dans la 3e circonscription, on retrouve les "têtes connues", comme Kheira Bouziane par exemple, mais aussi ceux, moins connus, comme Jean-François Bathelier, pour le FN.

Les présidentielles sont terminées, le gouvernement d'Édouard Philippe a été nommé il y a une seule petite semaine, et tous les regards sont déjà tournés vers les élections législatives, les 11 et 18 juin prochains. Comme les élections présidentielles, les législatives, c'est tous les 5 ans, et il s'agit pour les électeurs de désigner les 577 députés amenés à nous représenter à l'Assemblée Nationale.

Du PS...au FN

En Côte d'Or, sur les cinq circonscriptions, toutes confondues, soixante-huit candidats ont déposé leur dossier. Dans la 3e circonscription, qui regroupe les cantons de Chenôve, Dijon II, Dijon IV, Genlis et qui totalise plus de 100 000 habitants, on retrouve des "têtes connues", comme Kheira Bouziane, qui se présente sans étiquette pour cette fois-ci, mais aussi Boris Obama sous l'étiquette des Insoumis de Jean Luc Mélenchon, Pascale Caravel, investie par les partis LR/UDI ou encore Fadila Khattabi pour La République en Marche.

"La politique, je connais bien"

Et il y a ceux, moins connus, comme Jean-François Bathelier, natif de Genlis et investi par le Front National. Jean-François Bathelier a 58 ans, est agriculteur, mais n'en est pourtant pas à sa première bataille politique. "J'ai été assistant de sénateurs et collaborateur de députés pendant dix ans. Je travaillais pour la gauche et c'était déception sur déception, j'en avais marre de l'action politique".

Action politique VS syndicalisme

Il mène donc son action syndicale et devient président de la coordination rurale de Côte d'Or. Puis il commence à être invité par le Front National à des colloques pour intervenir sur la problématique du monde rural agricole, et rejoint le Front National. Jean-François Bathelier partage les idées frontistes, notamment en ce qui concerne la politique agricole : "Je veux une politique agricole française qui prenne en compte les intérêts français", explique-t-il.

Un meilleur partage dans la 3e circonscription

Et s'il est élu, il sait déjà comment défendre les intérêts de sa circonscription : "Comme j'ai une circonscription moitié urbaine moitié rurale, je veux plus d'équité, parce qu'il n'y a plus d'emploi industriel, il n'y a plus rien à Genlis, c'est comme ça dans tout le val de Saône, tout a été fermé". Jean-François Bathelier se présente aux côtés de Martine Rossi, qui avait déjà été candidate frontiste aux élections départementales de 2015, sur le canton de Châtillon sur Seine.