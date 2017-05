Législatives en Côte-d’Or : une candidate de la société civile pour En Marche dans la 4eme circonscription

Le gouvernement d'Edouard Philippe tout juste nommé, cap sur les législatives pour "La République En Marche". Les cinq circonscriptions sont pourvues. Dans la quatrième, la majorité présidentielle est représentée par Yolaine de Courson, issue de la société civile.

Comme pour les présidentielles, les élections législatives ont lieu tous les cinq ans. Il s'agit pour les électeurs de désigner les 577 députés amenés à nous représenter à l'Assemblée Nationale. Et à moins d'un mois du premier tour, en Côte-d'Or, le parti d'Emmanuel Macron, le nouveau président de la République, a investi cinq candidats sur les cinq circonscriptions que compte le département.

Un candidat par circonscription

Parmi eux si certains noms sont bien connus du milieu de la politique comme Didier Martin (adjoint PRG au maire de Dijon sur la 1ère circonscription), François Deseille (adjoint MoDem au maire de Dijon sur la 2e) ou encore -dans une moindre mesure- Fadila Khattabi (ancienne conseillère régionale sur la 3e). D'autres sont moins connus. C'est le cas de Didier Paris (ancien sous-préfet de Beaune et ex-collaborateur de François Patriat lorsque celui-ci était ministre sur la 5e circonscription) et encore plus de Yolaine De Courson (sur la 4e). Yolaine De Courson, 62 ans, une candidate issue de la société civile.

Le portrait d'une femme en marche

Maire d'Arrans, un petit village de 72 habitants dans le Nord Côte-d'Or, elle a vécu 20 ans à Madrid, a dirigé une entreprise de communication sur Paris avant de s'installer en Bourgogne, il y a une quinzaine d'années. Adhérente du mouvement "En Marche!" depuis avril 2016, Yolaine de Courson adhère aussi au projet Macron, c'est pourquoi elle a décidé de se présenter à ces législatives.

Yolaine de Courson © Radio France - Thomas Nougaillon

Les forces en présence

Yolaine De Courson aura fort à faire. Face à elle, pour succéder à l'UDI François Sauvadet (élu depuis 1993 sur cette circonscription et qui avait démissionné en août 2016 laissant son siège vacant à l'Assemblée) quelques candidats risquent de se montrer "coriaces": l'UDI-LR Charles Barrière, conseiller départemental d’Is-sur-Tille (c'est l'ex-suppléant de François Sauvadet que ce dernier a choisi pour lui succéder à l'Assemblée avec l'accord des Républicains), Patrick Molinoz, le maire PRG de Venarey-les-Laumes, investi par le PS, Sylvie Beaulieu pour le FN, le dissident Divers Droite Hubert Brigand (le maire de Châtillon-sur-Seine se présente sans étiquette, il a fait dissidence du parti Les Républicains) sans parler de Didier Coulichet pour le Mouvement 100%, de Stéphane Guinot pour La France insoumise ou encore de Sébastien Rousset pour Debout La France et de Sandra Wagner pour l'UPR (l'Union populaire républicaine). Cette liste n'est pas exhaustive car les candidats ont jusqu'à ce vendredi soir 18h pour déposer leurs candidatures!

Les élections législatives auront lieu les dimanches 11 et 18 juin 2017.