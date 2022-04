Législatives en Creuse : comment rassembler la gauche ?

L'élection présidentielle à peine terminée, place à la préparation pour la campagne des élections législatives. À gauche, la France Insoumise, arrivé 3e au premier tour du scrutin, invite au rassemblement sous sa bannière. Les représentants des différentes formations politiques de gauche en Creuse se rencontrent pour un premier échange ce vendredi.

Nécessité de rassembler

Avec un seul siège de député à pourvoir pour la circonscription creusoise, l'intérêt à se rassembler est d'autant plus important pour espérer une victoire de la gauche aux élections législatives, prévues les 12 et 19 juin prochains : « S'il manque un certain nombre de partenaires dans cette dynamique, ça ne passera pas, on ne gagnera pas ! » analyse Stéphane Briault, secrétaire départemental du Parti communiste en Creuse, favorable au rassemblement : « Notre volonté, c'est de déboucher sur une candidature unique, qui puisse être consensuelle » ajoute-t-il.

Même constat du côté du Parti socialiste, qui a essuyé une lourde défaite à la présidentielle, mais qui dispose d'un ancrage significatif en Creuse : « Nous sommes prêts à un rassemblement le plus large possible » commente Etienne Lejeune, représentant départemental du parti.

Leadership de l'Union populaire

Du côté de la France Insoumise, les intentions sont claires : « Il y aura une candidature de l'Union populaire en Creuse » affirme sa représentante, Catherine Couturier. Arrivé aux portes du second tour de la présidentielle, avec 22% des voix, le parti de Jean-Luc Mélenchon peut s'appuyer sur ses très bons scores pour revendiquer le leadership dans la négociation d'un accord avec d'autres formations politiques de gauche : « La proposition, c'est de rassembler sous la bannière de l'Union Populaire, et de valider un accord programmatique, sans que cela n'efface l'identité des formations qui nous rejoignent » clarifie la représentante.

Si la circonscription est confiée à une autre force politique (..) nous nous inscrirons dans cette démarche

Pour elle, comme pour d'autres représentants politiques en Creuse, l'issue des négociations en cours au niveau national sera déterminante : « Cette candidature en Creuse sera forcément issue des accords nationaux. Si, dans le cadre des négociations, la circonscription est confiée à une autre force politique, qui aura signé un accord sur un projet très clair, nous nous inscrirons dans cette démarche » explicite Catherine Couturier.

Qui est le mieux placé ?

Dans l'attente de l'avancée des négociations, Etienne Lejeune, représentant du Parti socialiste en Creuse, prévient : « La France insoumise n'a rien à gagner à écraser ses adversaires de gauche. Il faut que l'on soit très pragmatique sur la question : qui est le mieux placé à gauche aujourd'hui pour l'emporter sur l'unique circonscription en Creuse ? » se demande-t-il.

Il faut reconnaitre le rôle incontournable de la France Insoumise

Pour les écologistes, « il faut reconnaitre le rôle incontournable de la France Insoumise » déclare Quentin Picquenot, représentant d'Europe Écologie les Verts, qui appelle néanmoins à ce que « chacun et chacune puisse dire librement qui est celui ou celle qui pourrait le mieux les représenter. »

Au niveau du département, il y a des réalités politiques qui font qu'on a notre mot à dire.

Faut-il faire valoir les résultats à d'autres élections ? Européennes, régionales ou départementales ? « Au niveau du département, il y a des réalités politiques qui font qu'on a notre mot à dire » explique Stéphane Briault, secrétaire départemental du Parti communiste.

Reste que « si l'on s'accroche aux historiques passés, on n'avancera pas sur un accord » conclut Quentin Picquenot.

Une première rencontre est prévue ce vendredi entre les représentants creusois de la France Insoumise (LFI) , du Parti socialiste (PS) , du Parti Communiste (PCF) , d'Europe Écologie Les Verts (EELV), et du Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA).