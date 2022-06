Législatives en Deux-Sèvres : Cécilia Rochefort refuse de débattre avec Delphine Batho

Pendant l'entre-deux tours des élections législatives, France Bleu Poitou se mobilise et organise quatre débats. Nous avions invité les deux qualifiées de la 2e circonscription des Deux-Sèvres. Delphine Batho, la députée sortante soutenue par la Nupes, a accepté mais Cécilia Rochefort, la candidate de la majorité présidentielle, a décliné la proposition expliquant "privilégier les marchés".

Un manque de respect à l'égard des électrices et des électeurs

Delphine Batho a réagi dans un communiqué déplorant "un manque de respect à l'égard des électrices et des électeurs. Quand on souhaite représenter les citoyennes et les citoyens de notre circonscription et parler en leur nom à l’Assemblée nationale en se confrontant à d’autres parlementaires, il n’y a aucune raison d’avoir peur des débats d’entre-deux-tours", écrit la députée sortante dans un communiqué. Elle invite Cécilia Rochefort à reconsidérer sa décision.

Dimanche soir, Delphine Batho est arrivée en tête du 1er tour avec 36% des voix contre 25% pour Cécilia Rochefort.

Ce mardi 14 juin, retrouvez le débat de la 4e circonscription de la Vienne de 8h05 à 8h30 entre Nicolas Turquois le député sortant (Ensemble) et Marion Latus (Rassemblement national). Ce mercredi 15 juin ce sera le débat de la 1ère circonscription des Deux-Sèvres entre Bastien Marchive (Ensemble) et François Charron (Nupes).