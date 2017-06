Législatives en Dordogne - 1er tour : les 4 candidats La République En marche arrivent premiers

Dans les quatre circonscriptions de Dordogne, les candidats La république en marche sont arrivés en tête ce dimanche 11 juin, premier tour des élections législatives.

En Dordogne, les quatre candidats La république en Marche sont arrivés en tête dans les quatre circonscriptions. Pour la plus part, novices en politique, ils menaient leur première campagne pour ce premier tour des législatives. Ils ont battu les députés sortants dans la deuxième et troisième circonscription, ce dimanche 11 juin.

Dans la première circonscription, Philippe Chassaing, ancien professeur d'économie (34,59%) a notamment battu l'ancien adjoint au maire de Périgueux, Laurent Mossion, le candidat Les Républicains (13,67%) et l'ancien maire de Périgueux, Michel Moyrand (10,78%). Il affrontera la candidate France Insoumise, Hélène Reys au second tour.

Philippe Chassaing, candidat LREM en campagne sur le marché de Périgueux. © Radio France

Dans le Bergeracois, le patron de la REM de Dordogne, Michel Delpon a largement battu (34,73%) les 10 autres candidats. Il sera en duel avec Robert Dubois, le candidat FN, conseiller régional (15,95%). La députée sortante Brigitte Allain (EELV) est arrivée quatrième (11,95%) derrière la candidate Les Républicains, Gaëlle Blanc (13,85%).

Michel Delpon a recueilli 34% des voix. © Radio France

Dans le Nontronnais, Jean-Pierre Cubertafon, maire de Lanouaille et candidat La République En Marche est passé au second tour avec 30,49% des voix. Il a battu la députée sortante Colette Langlade (22,93%) qui l'affrontera au second tour.

Jean pierre Cubertafon, candidat LREM dans le Nontronnais. © Radio France

Dans le Sarladais, la candidate Jacqueline Dubois a pris le large avec 30,92% des voix exprimées (30,92%). Elle sera face à la candidate Emilie Chalard de la France Insoumise. La candidate La République en Marche a battu Jérôme Peyrat (11,87%), Jean-Jacques de Perretti (6,91%) et Benjamin Delrieux, le candidat PS (10,55).