Législatives en Dordogne - 1er tour : le France Insoumise s'invite au deuxième tour

Ce dimanche 11 juin, près de 76 400 Périgourdins ont été appelés aux urnes dans la 1ère circonscription, celle de la Vallée de l'Isle et de Périgueux pour élire leur député. Ils ont tourné la page et devront choisir entre France Insoumise et la République en Marche.

En Dordogne, on compte près de 135 000 électeurs pour ce premier tour. Dans la première circonscription, celle de la Vallée de l'Isle et de Périgueux, 76 384 Périgourdins ont été appelés pour choisir entre 10 candidats. C'est Philippe Chassaing, l'ancien professeur d'économie, candidat La république en marche (34,59%) et la candidate France Insoumise, Hélène Reys (17,89%) qui sont arrivés en tête ce dimanche 11 juin, jour du premier tour.

Les Périgourdins de la 1ère circonscription devront choisir entre les deux dimanche 18 juin pour remplacer le député sortant, Pascal Deguilhem (PS).

"On a validé l'entrée d'Emmanuel Macron à l'Elysée et les Périgourdins ont été réceptifs." - Philippe Chassaing, candidat REM

10,78 % pour Michel Moyrand, ancien maire de Périgueux

C'est la surprise générale dans la première circonscription avec la candidate Hélène Reys, de la France Insoumise qui a notamment battu Michel Moyrand, l'ancien maire de Périgueux est arrivé 5ème (10,78%) derrière Laurent Mossion, l'ancien adjoint du maire de Périgueux, Antoine Audi. Le candidat Les républicains est arrivé quatrième (13,67%) derrière la candidate FN, Marie-Catherine Halliday (13,77%).

"Nous avons la force et la dynamique pour contrer les lois d'Emmanuel Macron" - Hélène Reys, candidate France insoumise, au second tour

Hélène Reys, directrice d'un centre social est arrivée deuxième au second tour dans la 1ère circonscription. © Radio France - Benjamin Fontaine

►► LIRE AUSSI : Législatives en Dordogne - 1er tour : les 4 candidats La République En marche arrivent premiers

Près de 40% pour Philippe Chassaing à Chancelade

Le candidat La République en marche arrive en tête dans une majorité de bureaux de vote dans la première circonscription. A Chancelade, le candidat d'En marche a récolté 39,79% des voix. 32% à Montpon. 33% à Périgueux.

Résultats en Dordogne

France Bleu Périgord vous propose de retrouver ici, tout au long de la soirée, les résultats majeurs du département, les analyses et les commentaires des principales personnalités politiques du Périgord.

Un débat entre Philippe Chassaing (REM) et Hélène Reys (FI) aura lieu ce lundi à partir de 18h10.