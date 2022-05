Législatives en Dordogne : après le retrait de Jérôme Peyrat, la "solution" Jacqueline Dubois

Après le retrait de Jérôme Peyrat, candidat de la majorité, la députée sortante Jacqueline Dubois devient désormais une option dans la 4ème circonscription de la Dordogne. Elle a décidé de maintenir sa candidature pour les législatives et plusieurs figures locales la soutiennent.

La campagne pour les législatives dans la quatrième circonscription de Dordogne est décidément pleine de rebondissements. Le candidat investi par la majorité, Jérôme Peyrat, a annoncé son retrait ce mercredi soir. Condamné pour violence volontaire contre son ex compagne il y a deux ans, il était sous la pression médiatique et politique depuis plusieurs jours. Quelques heures plus tôt, la députée sortante Jacqueline Dubois avait annoncé le maintien de sa candidature, contre son concurrent de la majorité. Elle se retrouve désormais en position de force. Plusieurs figures locales la soutiennent.

Si madame Dubois est en position de gagner il faut qu'elle soit la seule candidate

"Si madame Dubois est en position de gagner il faut qu'elle soit la seule candidate", assure Jean-Pierre Cubertafon au micro de France Bleu Périgord. Candidat Modem dans le Nontronnais, il appelle au "rassemblement derrière une seule candidature pour faire gagner la majorité". Même réaction pour le représentant Renaissance à Périgueux. "On soutient très largement la candidature de Jacqueline Dubois", affirme Jérôme Gabuteau.La députée sortante bénéficie aussi, entre autres, du soutien du maire de Sarlat, Jean-Jacques de Peretti.

Pourtant, la députée sortante n'avait pas été réinvestie par la majorité, qui avait critiqué son "manque d'ancrage local." "Nous on est persuadé qu'elle a un ancrage local, répond Jérôme Gabuteau. Elle a toute légitimité à se présenter même si elle ne se présente pas au travers du mouvement Ensemble."

Les candidatures doivent être déposées avant vendredi soir

C'est justement ce que pourrait faire Jacqueline Dubois. Elle a déposé ce mercredi son dossier de candidature en préfecture, son l'étiquette "Alliance centriste". "Je n'ai pas la main sur les instances de Renaissance, c'est à eux de venir vers moi, assure la députée sortante. L'Alliance centriste est un parti sous la bannière présidentielle, sans s'y confondre, je trouve que c'est pas mal." La majorité pourrait décider de ne mettre aucun candidat contre Jacqueline Dubois, ou de soutenir sa candidature. "Peut-être qu'on peut trouver des solutions autour de Jacqueline Dubois", confie Jean-Pierre Cubertafon. Les partis n'ont plus que quelques heures pour se décider. Les dossiers doivent être déposés en préfecture avant vendredi soir.