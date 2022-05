Législatives en Dordogne : Bernard Cazeneuve est venu soutenir les dissidents socialistes

Il a répondu à l'invitation de Floran Vadillo, l'un des quatre candidats socialistes dissidents dans le département. Vendredi 14 mai, l'ancien premier ministre socialiste Bernard Cazeneuve était à Périgueux. Il a assisté à un banquet républicain, en soutien aux quatre candidats socialistes, qui ont décidé de se maintenir malgré l'accord passé avec la France Insoumise.

L'accord signé entre LFI, le Parti socialiste, le Parti communiste et les Verts a accordé, à l'échelle nationale, 70 circonscriptions au PS. En Dordogne, les socialistes n'en ont obtenu aucune. Dans un département ancré à gauche, cette décision a été vécue comme une humiliation pour les militants et leurs candidats. Floran Vadillo (1ere circonscription), Christophe Cathus (2e), Martial Peyrouny (3e) et Christian Teillac (4e), ont décidé d'aller jusqu'au bout, coût que coûte, quitte à faire cavalier seul.

Quelques jours après les décisions des quatre candidats de se maintenir, la résistance s'organise désormais en Dordogne. Aux côtés de Bernard Cazeneuve et des 200 militants présents dans la salle, le président du département Germinal Peiro, la maire de Périgueux Delphine Labails et le sénateur de la Dordogne Serge Mérillou ont également assisté au banquet républicain.

Certes, la venue de Bernard Cazeneuve était prévue depuis mars dernier, mais c'était son premier déplacement officiel depuis que l'ancien premier ministre a démissionné du Parti socialiste. "J'ai pris cette décision parce que je suis socialiste, pas parce que j'avais décidé d'arrêter de l'être", a-t-il tenu à rappeler.

"Nous sommes des insoumis de la soumission aux Insoumis", a martelé Germinal Peiro, aux côtés des quatre frondeurs. Pour lui, l'accord voulu par la France Insoumise et le bureau national du Parti socialiste a créé plus de désunions que d'unions. "On a pris un malin plaisir à accorder aux socialistes des circonscriptions ingagnables. Et c'est pareil pour nos camarades communistes. Dans la grande aquitaine, ils ont deux circonscriptions, dont une sur le bassin d'Arcachon !"

"Nous avons une arme : la sincérité", a scandé Bernard Cazeneuve. "Le refus des compromis, le refus des arrangements, le refus des petites combinaisons, qui permettent peut-être de sauver des circonscriptions, mais qui ne permettent pas de garder sa sincérité, lorsque ces combinaisons se sont faites au prix de l'abandon de tout ce en quoi on croit."