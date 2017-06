Législatives en Dordogne : ce qu'il faut retenir du premier tour

Vous n'avez pas suivi la soirée électorale du premier tour des législatives. Pas de panique. Voici ce qu'il faut en retenir en cinq points.

Le raz-de-marée "La République en Marche"

Comme au niveau national, le tout jeune mouvement "La République en marche" a réalisé une razzia sur les circonscriptions périgourdines. Les quatre candidats en lice se sont qualifiés pour le second tour des législatives dimanche prochain. Dans la première circonscription, Philippe Chassaing a recueilli plus de 34% des voix exprimés. Même score pour Michel Delpon dans le Bergeracois. Jean-Pierre Cubertafon se plait à dire qu'il a fait une campagne de 20 jours. Il a obtenu plus de 30% des voix dans la 3e circonscription et se paie le luxe de passer devant la députée sortante Colette Langlade. 30% c'est aussi le score de Jacqueline Dubois dans la quatrième circonscription. Après sa qualification, elle se disait elle-même très étonnée et émue.

La France Insoumise confirme

Lors du premier tour de la présidentielle, la Dordogne faisait partie des rares départements à avoir placé la France Insoumise en tête des suffrages. Le Périgord a confirmé son attachement au parti de Jean-Luc Mélenchon et à ses idées. Dans deux circonscriptions, la France Insoumise s'est qualifié pour le deuxième tour. Dans la 1ère circonscription, Helène Reys a recueilli 17,89% des voix et dans la quatrième la jeune Emilie Chalard s'est qualifié avec 13,21% des suffrages. Sur le département, le mouvement de Jean-Luc Mélenchon arrive en deuxième position en nombre de voix. 23.559 électeurs ont mis un bulletin France Insoumise dans l'urne au premier tour.

Le Front National qualifié au second tour

Autre surprise (plus mesurée), le Front National a qualifié l'un de ses candidats pour le second tour. Dans la deuxième circonscription, Michel Delpon sera opposé à Robert Dubois, conseiller régional et ancien président du mouvement en Dordogne. Investi par le parti à la dernière minute il a obtenu 15,95% des suffrages. Ses camarades réalisent aussi de bons scores dans la première et la quatrième circonscription. Malgré tout, par rapport à 2012, le FN a perdu 600 voix.

L'abstention record

C'est un chiffre incroyable pour le département de la Dordogne, d'habitude bon élève en terme de participation. Ce dimanche, seuls 56% des Périgourdins se sont rendus aux urnes pour le premier tour. Un chiffre en baisse de près de neuf points par rapport à 2012. En 20 ans, elle a chuté de 20 points ! C'est dans la deuxième circonscription que l'abstention a été la plus forte. Elle atteint 47% des inscrits.

Le Parti Socialiste explosé

Avec ce nouveau scrutin, le parti socialiste a essuyé un nouvel échec en Dordogne. Déjà bousculé lors de la présidentielle, le PS a été rejeté par les électeurs. Seule Colette Langlade, la députée sortante a réussi à se qualifier pour le second tour, mais elle arrive en deuxième position. Dans la première et la quatrième circonscription, les candidats du PS, respectivement Michel Moyrand et Benjamin Delrieux arrivent en cinquième positon et recueillent tout juste 10% des voix. Brigitte Allain, soutenue par le PS dans la deuxième circonscription a été largement battue et ne retrouvera pas son siège de députée. Dès hier soir, le PS semblait très divisé sur la position à tenir face aux candidats de La République en Marche.