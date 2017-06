Législatives en Dordogne : dans la 4e circonscription, 17 candidats veulent le siège de Germinal Peiro

Depuis le début de la semaine, France Bleu Périgord vous propose de faire le point sur les enjeux politiques dans les différentes circonscriptions de la Dordogne. Place ce vendredi à la 4e circonscription, celle du Périgord noir où 17 candidats se présentent

A deux jours du scrutin, nous vous emmenons ce vendredi dans la 4e circonscription. Celle du Périgord noir.

La circonscription qui compte le plus de communes (168) et la circonscription qui compte le plus d'habitants 113 195 exactement pour 88 016 inscrits. Une immense circonscription, qui va de Villefranche du Périgord à Boulazac. Mais surtout la circonscription qui compte le plus de candidats en Périgord. 17 au total.

Le député socialiste et président du conseil départemental Germinal Peiro a choisi de garder son poste local en Dordogne et donc d'abandonner son mandat national. Du coup, tout le monde veut prendre sa place et l'élection s'annonce très incertaine tant les divisions et les candidatures sont nombreuses.

Une succession incertaine

D'abord, il y a Benjamin Delrieux, 26 ans seulement, candidat socialiste, héritier désigné de Germinal Peiro mais qui pourrait payer le soutien de son mentor à la politique de François Hollande. Mais pour lui pas question de cacher son étiquette :

"Je ne suis pas de ceux qui cachent mon étiquette politique. Les gens ont besoin d'un député qui connaisse le terrain, qui travaille ses dossiers".

Le problème, c'est qu'à gauche, Benjamin Delrieux n'est pas seul. La France Insoumise voudrait capitaliser sur le bon score de Jean Luc Mélenchon. Mais elle a cette fois face à elle une candidate communiste. Et puis surtout, le candidat du PS doit affronter la dissidence de l'ex socialiste Nathalie Manet Carbonnière. Bref celle qui pourrait bien en profiter, c'est Jacqueline Dubois. La candidate de la République en Marche compte bien surfer sur la dynamique de l'élection d'Emmanuel Macron :

"Je veux porter le programme d'Emmanuel Macron et représenter les citoyens. Je suis une novice en politique et je suis ravie de l'accueil sur les marchés" dit Jacqueline Dubois

Les citoyens du Périgord noir ont aussi un vaste choix au sein d'une droite très divisée. D'abord, il y a Jérôme Peyrat, le candidat des Républicains. Le maire de La Roque Gageac ne veut pas croire à une victoire inéluctable des macronistes: "je ne crois pas du tout à un report dans les législatives des scores de la présidentielle en Dordogne. On a un engouement pour les candidats en fonction de leur vécu, de la connaissance, leur façon d'être et de faire" dit-il.

La droite, très divisée aussi

Le problème pour Jérôme Peyrat, c'est que cette logique pourrait aussi bénéficier à Jean Jacques de Peretti. Le maire de Sarlat met en avant lui aussi sa connaissance du terrain et son CV.

"L'Assemblée, ce n'est pas une cours d'école. Donc il va falloir y travailler, les textes seront extrêmement précis, et moi je sors de 10 ans au conseil d'Etat et je crois que j'y suis plus préparé que d'autres" dit le maire de Sarlat, qui se dit "Macron compatible".

Enfin le FN pourrait jouer les arbitres. La conseillère régionale Florence Joubert, sa candidate veut croire en ses chances même si ses adversaires critiquent son "parachutage" dans une circonscription où elle n'habite pas. Ajoutez enfin 10 autres candidats, parfois sans étiquette et vous obtenez une belle inconnue quant à l'issue du scrutin.

Les autres candidats sur la 4e circonscription:

* Necati Yildirim pour LO,

* Joëlle Montupet pour le PCF

* François Coq pour EELV

* Edwige Gorisse pour l'UDI

* Cécile Faucher pour l'UPR

* Stéphane Roudier pour le partit occitan

* Emilie Chalard pour la France Insoumise

* Marc Jutier, sans étiquette

* Jean-Michel Toulouse pour le PARDEM

* Thomas Michel, sans étiquette

* Chrystelle Chambon pour le Mouvement 100%