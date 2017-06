Législatives en Dordogne : dans la première circonscription, une succession plus qu'incertaine

Jusqu'à vendredi, France Bleu Périgord vous propose des éclairages sur les enjeux politiques dans les quatre circonscriptions de la Dordogne. Place à la première circonscription, celle de la Vallée de l'Isle et de Périgueux ce mardi. Dix candidats se disputent le siège de député de Pascal Deguilhem

Jusqu'à vendredi, avant veille du scrutin, France Bleu Périgord, vous propose de faire le point sur les enjeux politiques dans les différentes circonscriptions de la Dordogne.

Place ce mardi à la première circonscription, celle de Périgueux- Vallée de l'Isle. Celle que le député sortant, le socialiste Pascal Deguilhem s'apprête à laisser à son (ou sa) successeur. Après deux mandats, le conseiller régional de 61 ans laisse une succession plus qu'incertaine..

Dix candidats s'affrontent cette année dans la première circonscription de la Dordogne autour de Périgueux, Saint Astier, Mussidan et Montpon Ménestérol. Une circonscription de 105 mille habitants et 76 mille 384 électeurs. La plus urbanisée et la plus densément peuplée du Périgord.

Les 10 candidats de la première circonscription de la Dordogne - Gallo Thia - P.Chassaing - Radio France - LO - P. Breteau - Y.Lavalou - UPR

Une circonscription qui a vu Yves Guéna la représenter à l'Assemblée, mais aussi Roland Dumas. Au premier tour de la présidentielle, Jean Luc Mélenchon a cette fois récolté 25% des suffrages dans le secteur. Cette fois, la France Insoumise a un caillou dans sa chaussure.

A savoir un candidat communiste face à elle Vianney Le Vacon. Pas sûr donc qu'elle réussisse à capitaliser sur ce bon score. Philippe Chassaing, le candidat de la République en marche lui espère au contraire bénéficier de la dynamique de l'élection d'Emmanuel Macron. Il met en avant nécessité selon lui d''apporter une majorité claire au nouveau président. Mais il pourrait payer son manque de notoriété car deux hommes bien connus des périgourdins bien implantés sont en embuscade.

Deux politiques bien connus et remplis d'ambition

Michel Moyrand ex maire de Périgueux est sorti de sa retraite et se verrait bien député socialiste. Même s'il prend garde de ne pas trop afficher les couleurs du PS. Et puis Laurent Mossion le premier adjoint à Périgueux a lui aussi une carte à jouer pour les Républicains. Lui tente de faire oublier son soutien pendant les primaires de la droite à Bruno Le Maire, aujourd'hui macroniste et s'est lancé dans une intense campagne de terrain. Enfin les électeurs du Périgord blanc pourraient aussi être tentés par le FN qui a recueilli 20% des suffrages au premier tour de la présidentielle dans le secteur.

Les autres candidats : Corinne Roethlisberger, LO.... Gallo Thiam pour la France qui ose de Rama Yade.... Marie Catherine Halliday, FN... Daniel Santalo pour l'UPR... et Yann Lavalou de l'Alliance écologique indépendante...