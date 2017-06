Législatives en Dordogne : deux femmes en duel dans le Sarladais

Jacqueline Dubois, candidate de la République en Marche affrontera Emilie Chalard, sous l'étiquette France Insoumise pour le second tour des élections législatives, ce dimanche. La gagnante sera la première députée femme du Sarladais.

"Je suis très fière d'affronter une femme !" Emilie Chalard a 25 ans. Cette étudiante en arts, originaire de Condat-sur-Vézère est qualifiée pour le second tour des élections législatives dans le Sarladais. Candidate de la France Insoumise, elle devra se battre contre Jacqueline Dubois, la candidate la République En marche. Cette professeure à la retraite de 60 ans débute également dans la vie politique. Toutes les deux veulent le premier siège de députée femme dans le Sarladais.

Une étudiante qui a découvert la politique sur Youtube

A 25 ans, Emilie Chalard est "surprise" de sa qualification au second tour mais "ça montre que les Insoumis ont créé quelque chose." Elle, c'est son ami, aujourd'hui directeur de campagne, Cyril Giraudeau qui l'a poussée dans l'aventure politique. Cette étudiante a découvert Jean-Luc Mélenchon, il y a quelques mois seulement.

"J'ai lu l'avenir en commun, le livre de Jean-Luc Mélenchon et je l'ai regardé sur Youtube et je me suis rendu compte que son programme me correspondait." - Emilie Chalard, candidate France Insoumise.

Cette déçue des différents gouvernements a retrouvé dans France Insoumise ses idées "sur l'écologie, les problèmes de démocratie." Aujourd'hui, elle est très fière d'avoir passé le premier tour. "Beaucoup de personnes me disaient que je n'allais jamais y arriver. J'y suis et je vais réussir." Cette jeune fille cheveux courts et lunettes sur le nez est déterminée. "C'est justement pour cela que je l'ai poussée à se présenter, explique son directeur de campagne. Elle se bat pour les droits des femmes, notamment dans ses œuvres d'art et cette ferveur elle la mettra au service de la société."

Une retraitée de l'enseignement pro-citoyens

En face, Jacqueline Dubois, une femme de 60 ans. Retraitée de l'enseignement, elle aussi arrive en politique. Pourtant, elle s'est intéressée pour la première fois à ce monde en 2014. Cette Périgourdine s'est présentée sur une liste des élections européennes. Un an après, on la retrouve suppléante d'une liste sur les départementales, "Le Sarladais en Marche!". C'est elle qui avait choisi le slogan. Coïncidence ou suite logique ? "C'est certainement la suite logique mais je ne m'y attendais pas du tout."

"Jacqueline est une femme droite et elle n'est pas opportuniste. Elle défend la politique menée par les citoyens depuis toujours." - Jean-Louis Lethuillier, ancien militant de Génération citoyen

Jacqueline Dubois, candidate LREM avait reçu Jean-Marie Cavada, en 2016. © Radio France - Jean-Louis Lethuillier

Deux ans après avoir créé le mouvement local de Génération citoyen, le projet de Jean-Marie Cavada, la voilà au second tour pour devenir peut-être la première députée femme dans le Sarladais."J'ai toujours été curieuse et au lieu de me mettre en colère face à la politique actuelle j'ai préféré agir."

Les deux candidates s'affronteront dans un débat en direct, ce vendredi, sur France Bleu Périgord, à partir de 18h10.