Législatives en Dordogne : duel entre La République en Marche et la France Insoumise en Sarladais

Il y aura un duel de femmes dans la quatrième circonscription de la Dordogne. Jacqueline Dubois de la République en Marche est arrivée en tête. Elle affrontera la jeune candidate de La France Insoumise Emilie Chalard.

Comme ailleurs en Dordogne, La République en Marche est arrivée en tête dans la quatrième circonscription de la Dordogne. Jacqueline Dubois, enseignante à la retraite a recueilli 30,92% des suffrages au premier tour des législatives. Elle arrive devant Emilie Chalard de la France Insoumise. L'étudiante de 25 ans a récolté 13,21% des voix juste devant le maire de La-Roque-Gageac, Jérôme Peyrat (11,87%) éliminé dès le premier tour.

Le Parti Socialiste laminé

Germinal Peiro, le député socialiste sortant ne se représentait pas. Le socialiste Benjamin Delrieux n'a recueilli que 10,55% des voix, il est dépassé par la candidate du Front National, Florence Joubert (10,62%). Jean-Jacques de Peretti, le maire de Sarlat, parti sans étiquette est lui aussi éliminé (6,91%). Dans sa propre commune, Sarlat, il est dépassé par la candidate de La République en Marche. Dans cette circonscription, la participation s'élève à plus de 56%.

Jacqueline Dubois très émue

"Je suis émue et impressionnée. Je veux remercier les électeurs qui m'ont donné leur confiance. Je représente le renouvellement et je veux assurer les électeurs que je ferai tout pour porter leur voix à l'assemblée nationale," a réagi Jacqueline Dubois au micro de France Bleu Périgord._"On s'attendait à cette qualification. Nous avions toujours un bon accueil sur le terrain. Il y a un vote de conviction. Nous sommes seulement déçus par l'abstention,"_confie de son côté Emilie Chalard. L'issue de ce deuxième tour reste très incertain. Si Jean-Jacques de Peretti affirme qu'il votera pour Jacqueline Dubois au second tour, Benjamin Delrieux a de son côté expliqué qu'il voterait pour la gauche dimanche prochain.

Jacqueline Dubois et Emilie Chalard débatteront en direct sur France Bleu Périgord ce vendredi 16 juin entre 18h10 et 19h.