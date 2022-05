Législatives en Dordogne : En Marche exclut Guillaume Gardillou, qui se présente contre le candidat investi

Le parti de la majorité, désormais appelé Renaissance, a exclu Guillaume Gardillou ce mercredi soir. Le candidat dans le Nontronnais se présente face à Jean-Pierre Cubertafon, investi par la majorité présidentielle pour les législatives des 12 et 19 juin.

Le candidat aux élections législatives dans le Nontronnais, Guillaume Gardillou, a été officiellement exclu de La République en Marche ce mercredi. Cet ancien policier, ex-directeur de cabinet à la mairie de Limoges, se présente dans la troisième circonscription de la Dordogne contre le candidat officiellement investi par la majorité présidentielle, le député Modem sortant Jean-Pierre Cubertafon.

Guillaume Gardillou ne se sent "pas concerné"

Guillaume Gardillou fait partie des 91 adhérents à LaREM exclus pour dissidence partout en France. Le bureau exécutif du parti avait saisi la commission des conflits du parti le 16 mai, qui a rendu sa décision ce mercredi soir. Guillaume Gardillou affirme sur ses affiches qu'il se présente "pour une majorité présidentielle", en assurant qu'il siègera dans le groupe de la majorité s'il est élu. Il reconnaît avoir pris sa carte à La République en Marche depuis un peu plus d'un an. Il est également membre du parti Horizons, le parti d'Edouard Philippe, dont il n'a pas été exclu pour le moment.

En début de semaine, les cadres de la majorité comme François Bayrou, Richard Ferrand, Edouard Philippe et Stanislas Guerini dénonçaient déjà dans une lettre ouverte "ceux qui cherchent à semer le doute". Un courrier qui visait très directement Guillaume Gardillou. Contacté, le candidat assure que cette exclusion ne remet pas en cause sa candidature. Guillaume Gardillou affirme qu'il ne se sent "pas concerné" par cette décision.

Jacqueline Dubois n'est pas exclue du parti

Une autre candidature aurait pu passer comme dissidente en Dordogne : celle de Jacqueline Dubois, la député sortante du Sarladais, qui s'est présentée pour un second mandat alors que la majorité avait investi Jérôme Peyrat à sa place pour les législatives. Elle avait à l'époque des mots durs contre son rival, affirmant avoir été "trahie". Pourtant, elle n'a pas été exclue, car Jérôme Peyrat a retiré sa candidature et la majorité n'a investi personne à la place dans la circonscription.

Selon Dominique Gaschard, le référent du parti pour la Dordogne, "elle n'est plus candidate contre un candidat investi", ce qui justifie qu'il n'y ait pas de procédure d'exclusion à son encontre. Jacqueline Dubois confirme par ailleurs à France Bleu Périgord qu'elle est toujours encartée à La République en Marche.